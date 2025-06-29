РФ запустила по Україні понад 500 БПЛА і ракет: скільки цілей було збито, — ЗС ЗСУ

У ніч на 29 червня Збройні сили Російської Федерації здійснили масований обстріл України, застосувавши 537 засобів повітряного нападу, з яких 475 було знешкоджено.

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Росіяни атакували Україну ударними БПЛА "Шахед", дронами-принадами, а також ракетами Х-47М2 "Кинджал", Іскандер-М/KN-23, Х-101/Іскандер-К, "Калібр" і С-300. Зафіксовано влучання у 6 локаціях та падіння уламків у 8 локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Сили ППО знешкодили 475 цілей Фото: Повітряні сили ЗСУ

За даними командування, ЗС РФ запустили 477 безпілотника з напрямків: Курськ, Шаталове, Орел, Брянськ, Міллерово і Чауда. Йдеться про понад 250 "Шахедів", а також БПЛА-імітатори різних типів.

Повідомляється, що 211 російських дронів було знищено вогневими засобами. Ще 225 безпілотників були локаційно втрачені.

Що стосується ракет, окупанти застосували:

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Тамбовської області;

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 з Воронезької області та Криму;

41 крилату ракету Х-101/Іскандер-К із Саратовської, Курської, Брянської областей;

5 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря;

3 зенітні керовані ракети С-300 з Курської обл.

Сили ППО України збили 1 балістичну ракету "Іскандер-М/KN-23", 4 крилаті ракети "Калібр" і 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К. Одна ракета Х-101/Іскандер-К була локаційно втрачена.

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"За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу противника, 249 збито вогневими засобами, 226 — локально втрачено", — підсумували ЗС ЗСУ.

Нагадаємо, у червні Київ тричі був головною ціллю російських нічних атак із використанням безпілотників, крилатих ракет і балістики.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко також заявив, що Росія нарощує запас ударних БПЛА і може готуватися до нового масованого удару по Україні.