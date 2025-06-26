Росія накопичує дрони Shahed: можливий масований удар по Україні, — Коваленко

Серія нічних атак з використанням іранських дронів Shahed-136 (у російських позначеннях — "Гербера" або "Пародія") свідчить про те, що Росія нарощує запас цих ударних БПЛА і може готуватися до нового масованого удару по Україні.

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Офіційні зведення Повітряних сил України свідчать про зниження кількості безпілотників, якими атакувала РФ за останні три дні. На це звернув увагу український військовий експерт та оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він зазначає, що в ніч на 23 червня противник застосував 352 дрони типу Shahed — це була одна з найбільших атак із початку застосування цих БПЛА на території України. При цьому, за оцінкою експерта, після цієї хвилі у противника могло залишитися до 100 невикористаних безпілотників.

Далі наступної доби помічено зниження інтенсивності ударів. Так, 24 червня окупанти запустили по Україні 97 дронів, 25 червня — 71 дрон, 26 червня — 41 дрон.

Фото: Повітряні сили ЗСУ Фото: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряні сили ЗСУ Фото: Повітряні сили ЗСУ

Сумарно, за розрахунками Коваленка, за три дні могло бути накопичено від 140 до 330 дронів, а з урахуванням залишку і виробництва — до 26 червня в розпорядженні противника може перебувати 390-610 одиниць Shahed-136.

"Якщо тенденція правильна, то найближчим часом може бути здійснено концентрований масований наліт", — наголосив Коваленко.

В умовах загрози масованого удару аналітики та влада закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, хоч би як часто вони звучали. Особливо у випадку дронів Shahed — вони несуть боєголовку масою до 90 кг, тож два шари стін у звичайній квартирі не гарантують безпеку.

Громадянам радять при сигналах тривоги одразу спускатися в укриття: підвали, паркінги, станції метро. Також рекомендується завжди мати при собі "тривожний рюкзак" із документами, водою та засобами першої потреби.

Нагадаємо, українська волонтерка Марія Берлінська заявила, що у 2026 році на мешканців Києва, Дніпра, Харкова, і навіть далеких від кордону з РФ Львова та Чернівців цілодобово полюватимуть російські "дрони-вбивці". За її словами, це реальність, а не "фантастичний фільм жахів".