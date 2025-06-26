Россия накапливает дроны Shahed: возможен массированный удар по Украине, — Коваленко

Серия ночных атак с использованием иранских дронов Shahed-136 (в российских обозначениях — "Гербера" или "Пародия") свидетельствует о том, что Россия наращивает запас этих ударных БПЛА и может готовиться к новому массированному удару по Украине.

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Официальные сводки Воздушных сил Украины свидетельствуют о снижении количества беспилотников, которыми атаковала РФ за последнии три дня. На это обратил внимание украинский военный эксперт и обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он отмечает, что в ночь на 23 июня противник применил 352 дрона типа Shahed — это была одна из крупнейших атак с начала применения данных БПЛА на территории Украины. При этом, по оценке эксперта, после этой волны у противника могло остаться до 100 неиспользованных беспилотников.

Далее в последующие сутки замечено снижение интенсивности ударов. Так 24 июня оккупанты запустили по Украине 97 дронов, 25 июня — 71 дрон, 26 июня — 41 дрон.

Фото: Воздушные силы ВСУ Фото: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушные силы ВСУ Фото: Воздушные силы ВСУ

Суммарно, по расчетам Коваленко, за три дня могло быть накоплено от 140 до 330 дронов, а с учетом остатка и производства — к 26 июня в распоряжении противника может находиться 390–610 единиц Shahed-136.

"Если тенденция верна, то в ближайшее время может быть осуществлен концентрированный массированный налет", — подчеркнул Коваленко.

В условиях угрозы массированного удара аналитики и власти призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, как бы часто они ни звучали. Особенно в случае дронов Shahed — они несут боеголовку массой до 90 кг, поэтому два слоя стен в обычной квартире не гарантируют безопасность.

Гражданам советуют при сигналах тревоги сразу спускаться в укрытия: подвалы, паркинги, станции метро. Также рекомендуется всегда иметь при себе "тревожный рюкзак" с документами, водой и средствами первой необходимости.

Напомним, украинский волонтер Мария Берлинская заявила, что в 2026 году на жителей Киева, Днепра, Харькова, и даже далеких от границы с РФ Львова и Черновцов круглосуточно будут охотиться российские "дроны-убийцы". По ее словам, это реальность, а не "фантастический фильм ужасов".