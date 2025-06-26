"Тисячі дронів-убивць полюватимуть на людей": Берлінська закликає готуватися до цілодобових атак РФ

Українська волонтерка та громадська діячка Марія Берлінська заявила, що у 2026 році на жителів Києва, Дніпра, Харкова, та навіть далеких від кордону з РФ Львова та Чернівців цілодобово полюватимуть російські "дрони-вбивці". Вона закликала владу готуватися до навали російських безпілотників і шукати рішення для захисту населення.

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Співзасновниця благодійного фонду Dignitas і "Центру підтримки аеророзвідки", Керівниця проєкту технологічного посилення Сил безпеки та оборони України Victory Drones зазначила, що ці безпілотні літальні апарати, на відміну від "Шахедів" і ракет, битимуть не за конкретними заданими координатами. Берлінська в дописі у своєму Telegram-каналі стверджує, що тисячі російських дронів літатимуть над містами в режимі безперервного полювання.

Берлінська заявила, що РФ запускатиме по українських містах "тисячі дронів-убивць" Фото: скриншот

За словами волонтерки, небезпека стане реальною у 2026 році та стосуватиметься не лише близьких до фронту Сум, Дніпра чи Харкова, а й віддалених від кордону з Росією західних міст.

"Тисячі дронів-вбивць, які будуть цілодобово полювати за людьми. Я розумію, що це звучить як фантастичний фільм жахів. Але це наша реальність, за моєю оцінкою вже в наступному році", — написала Берлінська.

Берлінська закликає владу готуватися до масованих дронових атак

Громадська діячка зазначила, що для захисту від таких безпілотників необхідні автоматичні турелі, зенітні дрони, електромагнітні та лазерні засоби, і центральна та місцева влада має шукати рішення вже зараз.

Берлінська заявила, що наразі для підготовки до дронових атак робиться недостатньо.

"Гарна новина, що до цього можна підготуватися. Погана — готуватись потрібно вже, і навряд хтось сильно готується. Як "готувались" до цього до Шахедів, дронів на оптоволокні, КАБів", — написала волонтерка.

За її словами, якщо не буде ухвалено рішення та закуплено необхідне для оборони обладнання, жителям Києва, Запоріжжя, Дніпра та інших міст "доведеться жити перебіжками та по підвалах".

Берлінська закликала готуватися до захисту українських міст від нових дронів РФ Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 травня Марія Берлінська спровокувала скандал, коли перепостила інформацію про виробників дронів. В мережі її звинуватили в розкритті росіянами важливої інформації. Згодом волонтерка пояснила, що в таблиці наведені старі контакти, які є в публічному доступі.

Фокус 10 квітня опублікував інтерв'ю з Марією Берлінською, в якому вона розповіла, яким бачить найгірший сценарій війни. На її думку, в найгіршому становищі Україна опиниться, якщо війна триватиме далі, а партнери остаточно перестануть надавати необхідну допомогу.