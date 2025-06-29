РФ запустила по Украине более 500 БПЛА и ракет: сколько целей было сбито, – ВС ВСУ

В ночь на 29 июня Вооруженные силы Российской Федерации совершили массированный обстрел Украины, применив 537 средств воздушного нападения, из которых 475 было обезврежено.

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Россияне атаковали Украину ударными БПЛА "Шахед", дронами-приманками, а также ракетами Х-47М2 "Кинжал", Искандер-М/KN-23, Х-101/Искандер-К, "Калибр" и С-300. Зафиксировано попадания в 6 локациях и падение обломков в 8 локациях, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Силы ПВО обезвредили 475 целей Фото: Воздушные силы ВСУ

По данным командования, ВС РФ запустили 477 беспилотника с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово и Чауда. Речь идет о более 250 "Шахедах", а также БПЛА-имитаторах различных типов.

Сообщается, что 211 российских дронов были уничтожены огневыми средствами. Еще 225 беспилотников были локационно потеряны.

Что касается ракет, оккупанты применили:

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Тамбовской области;

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Воронежской области и Крыма;

41 крылатую ракету Х-101/Искандер-К из Саратовской, Курской, Брянской областей;

5 крылатых ракета "Калибр" из акватории Черного моря;

3 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской обл.

Силы ПВО Украины сбили 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23, 4 крылатые ракеты "Калибр" и 33 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К. Одна ракета Х-101/Искандер-К была локационно потеряна.

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"По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 475 средств воздушного нападения противника, 249 сбиты огневыми средствами, 226 — локально потеряны", — подытожили ВС ВСУ.

Напомним, в июне Киев трижды был главной целью российских ночных атак с использованием беспилотников, крылатых ракет и баллистики.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко также заявил, что Россия наращивает запас ударных БПЛА и может готовиться к новому массированному удару по Украине.