Прирост почти 100%: РФ существенно нарастила атаки по Киеву за полгода (инфографика)

В июне Киев трижды был главной целью российских ночных атак с использованием беспилотников, крылатых ракет и баллистики. По прогнозам жителей и экспертов, столицы станет самым опасным городом Украины.

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Это связано с тем, что ВС РФ в войне против Украины изменили тактику ударов и теперь концентрируются на каком-то одном городе, направляя смертоносное оружие не только на цивильную инфраструктуру, но и на мирных жителей, пишет ntv.de со ссылкой на слова главы Киевской военной администрации Тимура Ткаченко.

Чиновник подчеркивает, что сейчас противник старается поразить как можно большее количество обычных людей.

"Стратегия россиян — ослабить нацию, постоянно терроризируя простых граждан", — отметил он.

Если раньше Киев был относительно безопасным городом, что теперь ситуация кардинально изменилась.

"В июне Киева достигли 285 беспилотников и 65 ракет. Кроме того, ПВО попытались сбить множество целей на дальних подлетах. Для сравнения: в январе по столице было выпущено 35 беспилотников и одна баллистическая ракета", – объяснил Ткаченко.

Исходя из слов начальника военной администрации, прирост атак по Киеву за полгода составил 97,2%.

Массированные атаки истощают ПВО столицы Фото: The Guardian

Из-за большого количества беспилотников уровень перехвата украинской ПВО снизился до 85%, хотя зимой был 95%.

"К сожалению, количество российских атак растет, и они в первую очередь направлены против населения", — говорит военный администратор Киева Ткаченко. С начала июня в Киеве погибли 42 человека, включая 11-летнюю девочку. 234 человека получили ранения, в том числе 11 детей.

Количество атак на столицу увеличилось почти на 100% Фото: ntv.de

Жители столицы тоже отмечают ухудшение ситуации с обстрелами. Многие отмечают, что если раньше было всего несколько взрывов, а сейчас атак так много, что люди считают лучшим переехать в города поменьше.

ВС РФ стараются бить по гражданским, чтобы сломить сопротивление Фото: Telegram

Спортивный фотограф Дмитрий Евенко в беседе с журналистами констатирует, что раньше чувствовал себя в больше безопасности.

"Во время правления Байдена у нас были Patriots, американские системы противоракетной обороны, — и мы могли уничтожать ракеты с воздуха. Теперь у нас есть проблема, и Киев определенно станет самым опасным городом", – говорит он.

По мнению военного эксперта Алексея Мельника, у Украины все еще есть Patriots, но ракеты заканчиваются, а никакой новой помощи от Белого дома пока не планируется:

"Вот почему важно, чтобы США хотя бы продавали ракеты для Patriots через европейцев.. Прекращение поставок не было бы полной катастрофой, но результат был бы ясен: гораздо больше смертей среди мирного населения на Украине".

Во время выступления парламенте Нидерландов президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала войны в 2022 Москва запустила 28 743 шахедов по нашей стране. Из них 2736, или 9,5% процента, запущены в июне 2025 года.

Ранее сообщалось, что в России инженеры, которые собирают "Шахеды", создали технологию, позволяющую беспилотникам уходить от зенитных дронов.

Недавно специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины исследовали модернизированный ударный дрон "Шахед" новой серии MS с искусственным интеллектом, который Силы обороны сбили в июне 2025 года на Сумском направлении.

Напомним, Фокус писал, ослабнут ли атаки по Украине после удара по заводу "Атлант-Аэро".