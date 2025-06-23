"Очень много дронов": Киев пережил массированную ночную атаку ВС РФ, последствия обстрела (видео)

В ночь на 23 июня российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Киеву ударными БпЛА типа "шахед", а также запускали в сторону столицы баллистику.

Related video

В результате атаки ВС РФ разрушения инфраструктуры и повреждения зданий зафиксированы в разных районах Киева, сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

В частности из-за комбинированной атаки на Киев зафиксировано:

в Голосеевском районе — повреждение 2 авто и бизнес-центра. Предварительно — без пожара и пострадавших;

в Деснянском районе — воронка во дворе жилого дома. Без пожара;

в Дарницком районе — поврежден 2-этажный жилой дом. Без пожара и, предварительно, без пострадавших;

в Соломенском районе — последствия атаки на как минимум 5 локациях. В том числе повреждены бизнес-центр, учебное заведение. Значительное количество выбитых окон;

в Святошинском районе — последствия атаки по меньшей мере на 4 локациях. В том числе зафиксировано падение обломков на территории стадиона, пожар рядом с жилым домом, повреждение нежилого помещения;

в Шевченковском районе горит многоквартирный дом;

в Подольском районе в результате атаки произошло возгорание автомобиля.

"Подтверждена информация о двух пострадавших мужчинах, 56 и 61 года. Пострадавшие госпитализированы", — отметили в КГВА.

По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, ВС РФ атаковали Киев "шахедами" волнами и с разных направлений.

"Очень много дронов на Киев. Страна-террорист Россия в очередной раз проявляет свое нутро", — подчеркнул Ткаченко.

Около четырех часов ночи он сообщил, что во время атаки поврежден один из выходов станции метро Святошин и прилегающая территория.

"Стиль россиян неизменен — бить туда, где могут быть люди. Именно обычные люди, которые прячутся от обстрелов", — подчеркнул Ткаченко.

Отметим, что также около четырех утра Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики по Киеву.

"Заходят в воздушное пространство Киевщины, вектор движения столица! Находитесь в укрытиях!", — говорилось в сообщении.

После этого в столице прогремели взрывы.

В сети также обнародовали фото и видео с последствиями российской атаки на Киев. В частности, сообщалось о том, что произошло возгорание одного из зданий Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

Городской голова Киева Виталий Кличко уже после четырех ночи уточнил количество пострадавших, о котором было известно.

"Всего, пока, пятеро пострадавших в столице сегодняшней ночью", — пояснил Кличко.

Напомним, в ночь на 23 июня ВС РФ атаковали Киев и область "шахедами".

В ночь на 21 июня в Кременчуге прозвучало около 50 взрывов, поскольку россияне массированно ударили по городу БпЛА и крылатыми ракетами.