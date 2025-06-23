"Дуже багато дронів": Київ пережив масовану нічну атаку ЗС РФ, наслідки обстрілу (відео)

У ніч на 23 червня російські окупаційні війська завдали масованого удару по Києву ударними БпЛА типу "шахед", а також запускали у бік столиці балістику.

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Внаслідок атаки ЗС РФ руйнування інфраструктури та пошкодження будівель зафіксовані у різних районах Києва, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зокрема через комбіновану атаку на Київ зафіксовано:

у Голосіївському районі — пошкодження 2 авто та бізнес-центру. Попередньо — без пожежі за постраждалих;

у Деснянському районі — вирва у дворі житлового будинку. Без пожежі;

у Дарницькому районі — пошкоджено 2-поверховий житловий будинок. Без пожежі та, попередньо, без потерпілих;

у Соломʼянському районі — наслідки атаки на щонайменше 5 локаціях. У тому числі пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад. Значна кількість вибитих вікон;

у Святошинському районі — наслідки атаки на щонайменше 4 локаціях. У тому числі зафіксовано падіння уламків на території стадіону, пожежа поруч з житловим будинком, пошкодження нежитлового приміщення;

у Шевченківському районі горить багатоквартирний будинок;

у Подільському районі внаслідок атаки сталося займання автомобіля.

"Підтверджено інформацію про двох потерпілих чоловіків, 56 та 61 року. Постраждалих госпіталізовано", — наголосили в КМВА.

За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, ЗС РФ атакували Київ "шахедами" хвилями та з різних напрямків.

"Дуже багато дронів на Київ. Країна-терорист Росія вкотре проявляє своє нутро", — підкреслив Ткаченко.

Близько четвертої ночі він повідомив, що під час атаки пошкоджено один з виходів станції метро Святошин та прилеглу територію.

"Стиль росіян незмінний — бити туди, де можуть бути люди. Саме звичайні люди, які ховаються від обстрілів", — наголосив Ткаченко.

Зазначимо, що також близько четвертої ранку Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики по Києву.

"Заходять в повітряний простір Київщини, вектор руху столиця! Перебувайте в укриттях!", — йшлося у повідомленні.

Після цього у столиці пролунали вибухи.

У мережі також оприлюднили фото та відео з наслідками російської атаки на Київ. Зокрема, повідомлялось про те, що сталось займання однієї з будівель Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

Міський голова Києва Віталій Кличко вже після четвертої ночі уточнив кількість постраждалих, про яку було відомо.

"Усього, наразі, пʼятеро постраждалих у столиці сьогоднішньої ночі", — пояснив Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня ЗС РФ атакували Київ та область "шахедами".

У ніч на 21 червня у Кременчуці пролунало близько 50 вибухів, оскільки росіяни масовано вдарили по місту БпЛА і крилатими ракетами.