У Кременчуці пролунало близько 50 вибухів: росіяни масовано вдарили по місту БпЛА і крилатими ракетами

Росіяни масовано атакували Кременчук у Полтавській області безпілотниками: упродовж кількох годин по місту били ворожі дрони, які групами заходили із різних напрямків. Також ЗС РФ атакували Кременчук крилатими ракетами.

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Російські дрони рухалися через Полтавську область західним та південно-західним курсами. Ціллю ворожого обстрілу став Кременчук, а також околиці міста, де також прогриміли вибухи, як повідомив кореспондент Фокусу.

Після опівночі Повітряні сили України попередили про рух ударних безпілотників у низці областей, зокрема на Полтавщині. Декілька ворожих БпЛА рухалися зокрема на Кременчук.

Скриншот | попередження ПС про рух БпЛА

Перші вибухи у Кременчуці було чутно близько 00:30 години, повідомив кореспондент Фокусу. Перед цим моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попередив про рух приблизно 18 ударних безпілотників у напрямку міста.

У наступні хвилини атака по Кременчуку продовжилася — "Николаевский Ванек" попередив про щонайменше 17 дронів, що летіли на місто з різних напрямків.

Скриншот | попередження про рух БпЛА

Кореспондент Фокусу повідомив близько 01:00 години, що у Кременчуці продовжують лунати вибухи на тлі масованої атаки.

Ближче до 02:00 години стало відомо, що у Кременчуці пролунало загалом близько 40 вибухів.

Український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі повідомив, що ймовірною ціллю масованої атаки росіян по Кременчуку може бути місцевий НПЗ. Він зазначив, що обстріл цього об'єкта відбувається не вперше.

Скриншот | повідомлення про обстріл Кременчука

Близько 02:40 години моніторингові канали попередили також про фіксацію крилатих ракет у повітряному просторі України. Крилаті ракети рухалися з південного напрямку та тримали курс на Полтавську область.

Ціллю ракетної атаки також став Кременчук: там прогриміли 4 вибухи, повідомив кореспондент Фокусу.

Наслідки масованого комбінованого обстрілу Кременчука на момент публікації встановлюються.

Зазначимо, що росіяни не вперше масовано атакували Кременчук дронами. У ніч 15 червня для удару по місту ЗС РФ застосували також аеробалістичні ракети та крилаті ракети.

Нагадаємо, уночі 20 червня росіяни атакували Харків БпЛА: у місті під ударом зокрема опинився район житлової забудови, здійнялася пожежа.