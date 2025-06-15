"Кинджали" та аеробалістика: ЗС РФ вдарили по Кременчуку більше 30 разів, деталі (фото)

У ніч на 15 червня російські окупаційні війська атакували українські міста крилатими ракетами, а в небо ЗС РФ підіймали носія "Кинджалів" — винищувач МіГ-31К.

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Щонайменше зо три десятки вибухів протягом ночі пролунало у Кременчуці Полтавської області, повідомив кореспондент Фокусу.

Перші вибухи у місті пролунали близько 23:00, коли Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух "шахедів" у північних, східних, та центральних областях України.

Повторні вибухи пролунали у місті вже через пів години та продовжили лунати після опівночі.

В той самий час кореспондент Фокусу повідомляв про те, що у місті подекуди почались проблеми з електроенергією. Проте ближче до другої ночі вибухи у Кременчуці почали стихати.

Нова хвиля ударів почалась після 2:10, коли повітряну тривогу оголосили по всій території України.

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", — повідомили в ПС ЗСУ.

Під час повітряної загрози вибухи лунали вже не тільки у Кременчуці, але й у Полтаві.

"Ракети західніше Кривого Рогу, курсом на Кременчук", — наголошували у ПС ЗСУ. А моніторингові телеграм-канали стверджували, що Кременчук перебуває під комбінованою атакою крилатих та аеробалістичних ракет.

Цієї ж ночі звуки вибухів чули й в інших українських містах, зокрема у Києві, проте столична влада одразу звітувала, що у це робота ППО.

Після того, як по всій території України почали відбої повітряних тривог, в мережі з'явились фото з Кременчука, на яких видно пожежі у місті.

Кременчук після російського обстрілу Фото: Телеграм

Кременчук після атаки РФ Фото: Телеграм

На момент публікації матеріалу інформації щодо руйнувань та постраждалих внаслідок російської комбінованої атаки по Україні не було.

Нагадаємо, у ніч на 14 червня ЗС РФ атакували Запоріжжя та завдали щонайменше п'ять ударів по місту.

Фокус також писав про те, що росіяни атакували Київ новим реактивним дроном "Герань-3".