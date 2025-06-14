РФ атакувала Запоріжжя "шахедами": у місті було щонайменше п'ять "прильотів", деталі (фото)

У ніч на 14 червня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя та завдали щонайменше п'ять ударів по місту.

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У місцях, куди поцілили росіяни, спалахнули пожежі та пошкоджена цивільні інфраструктура, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни нанесли по місту щонайменше 5 ударів Пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. Сталися пожежі. На місцях атак працюють екстрені служби", — написав Федоров.

Зазначимо, що про вибухи у місті Федоров повідомляв кілька разів протягом ночі, останнього разу — близько четвертої ранку.

Повітряні сили ЗСУ також попереджали про загрозу удару по місту ударних "шахедів".

Водночас кореспонденти Суспільного оприлюднили фото з наслідками ворожого удару по Запоріжжю.

Наслідки російського удару по Запоріжжю 14 червня Фото: Суспільне Запоріжжя

РФ вдарила по Запоріжжю Фото: Суспільне Запоріжжя

Росіяни атакували Запоріжжя Фото: Суспільне Запоріжжя

На момент публікації матеріалу детальної інформації щодо руйнувань та кількості постраждалих внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, уночі 12 червня ЗС РФ атакували Харків дронами.

Фокус також писав про те, що росіяни атакували Київ новим реактивним дроном "Герань-3"