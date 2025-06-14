РФ атаковала Запорожье "шахедами": в городе было по меньшей мере пять "прилетов", детали (фото)
В ночь на 14 июня российские оккупационные войска атаковали Запорожье и нанесли по меньшей мере пять ударов по городу.
В местах, куда попали россияне, вспыхнули пожары и повреждена гражданская инфраструктура, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Россияне нанесли по городу не менее 5 ударов Повреждены машины и гражданская инфраструктура. Произошли пожары. На местах атак работают экстренные службы", — написал Федоров.
Отметим, что о взрывах в городе Федоров сообщал несколько раз в течение ночи, последний раз — около четырех утра.
Воздушные силы ВСУ также предупреждали об угрозе удара по городу ударных "шахедов".
В то же время корреспонденты Общественного обнародовали фото с последствиями вражеского удара по Запорожью.
На момент публикации материала детальной информации о разрушениях и количестве пострадавших в результате российской атаки не было.
Напомним, ночью 12 июня ВС РФ атаковали Харьков дронами.
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