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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

РФ атаковала Запорожье "шахедами": в городе было по меньшей мере пять "прилетов", детали (фото)

Пожар в Запорожье в результате российской атаки
Фото: Запорожская ОВА | Пожар в Запорожье в результате российской атаки

В ночь на 14 июня российские оккупационные войска атаковали Запорожье и нанесли по меньшей мере пять ударов по городу.

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В местах, куда попали россияне, вспыхнули пожары и повреждена гражданская инфраструктура, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Россияне нанесли по городу не менее 5 ударов Повреждены машины и гражданская инфраструктура. Произошли пожары. На местах атак работают экстренные службы", — написал Федоров.

Отметим, что о взрывах в городе Федоров сообщал несколько раз в течение ночи, последний раз — около четырех утра.

Воздушные силы ВСУ также предупреждали об угрозе удара по городу ударных "шахедов".

В то же время корреспонденты Общественного обнародовали фото с последствиями вражеского удара по Запорожью.

Последствия российского удара по Запорожью 14 июня Fullscreen
Последствия российского удара по Запорожью 14 июня
Фото: Суспільне Запоріжжя
РФ ударила по Запорожью Fullscreen
РФ ударила по Запорожью
Фото: Суспільне Запоріжжя
Россияне атаковали Запорожье Fullscreen
Россияне атаковали Запорожье
Фото: Суспільне Запоріжжя

На момент публикации материала детальной информации о разрушениях и количестве пострадавших в результате российской атаки не было.

Напомним, ночью 12 июня ВС РФ атаковали Харьков дронами.

Фокус также писал о том, что россияне атаковали Киев новым реактивным дроном "Герань-3"