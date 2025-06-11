Нехарактерный свист: ВС РФ атаковали Киев новым реактивным дроном "Герань-3", — Defense Express

Во время последней масштабной атаки РФ на Киев вероятно был использован новый реактивный беспилотник "Герань-3", похожий на "Шахед". Это объясняет сообщения горожан о странных звуках, которые они слышали во время атаки.

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Об этом сообщает украинский военный портал Defence Express.

Среди обломков сбитого реактивного дрона, который был похож на "Шахед", были найдены детали, указывающие именно на версию "Герань-3", о которой предупреждали в ГУР МОУ.

Остатки реактивного дрона, найденные после обстрела Киева Фото: Defense Express

Этот пока неизвестный реактивный дрон был сбит и сгорел, но среди обломков был найден малогабаритный реактивный двигатель, что и объясняет информацию о необычном звуке, который слышали в Киеве во время атаки.

"Остатки самого дрона довольно сильно фрагментированы. Поэтому пока невозможно точно сказать, был ли это реактивный Shahed-238, который был показан в Иране еще в ноябре 2023 года. Или это другой дальнобойный дрон с реактивным двигателем, который по имеющемуся описанию, похож по форме на "Шахед", — сообщают эксперты портала.

Оригинальный иранский Shahed-238

Но по их мнению, один из найденных на месте падения дрона блоков прямо указывает на то, что этот реактивный дрон имеет ряд общих деталей с оригинальной конструкцией Shahed-136: это панель авионики для загрузки полетного задания, запуска двигателя и всех других систем дрона.

Поэтому это был либо оригинальный реактивный Shahed-238, либо российский аналог, собранный уже в стране-агрессоре с использованием имеющихся комплектующих. Как минимум, панели и системы программирования.

Остатки реактивного дрона, найденные после обстрела Киева Фото: Defense Express

Впервые об использовании врагом реактивного "шахеда" для удара по Украине сообщалось еще в январе 2024 года. Но тогда в командовании Воздушных сил не смогли это подтвердить, несмотря на наличие обломков.

И хотя возможно в Иране изменили комплектацию Shahed-238 и пошли по пути унификации, но, скорее всего, речь все же идет о российском варианте, уверены эксперты.

"Тем более, что Главное управление разведки Минобороны Украины в феврале 2025 года предупреждало, что в РФ идет налаживание производства аналога реактивного дрона-камикадзе Shahed-238 под обозначением "Герань-3", — сказано в сообщении.

Что известно о "Герань-3"

Из объявленных в ГУР характеристик "Герань-3" — скорость полета до 550-600 км/ч, что обеспечивается иранским малогабаритным двигателем Tolou-10/13, который является нелицензионной копией чешского PBS TJ100.

Сейчас идет дополнительный сбор и анализ информации, которая должна позволить более уверенно говорить о новом реактивном российском дроне, который, с определенной долей вероятности, и есть "Герань-3".

Напомним, в ночь на 10 июня россияне нанесли массированную комбинированную атаку по Киеву ударными дронами типа "Шахед" и баллистическими ракетами. В пяти районах Киева были зафиксированы последствия вражеского обстрела и начались пожары.

Ранее Фокус писал о новом ударном беспилотнике "Тювик", который Россия запускает в производство. Он якобы сочетает компактность, искусственный интеллект и устойчивость к РЭБ.