ВС РФ комбинированно атаковали Киев: под массированным ударом оказались жилые дома, поднялись пожары

Ночью 10 июня россияне нанесли массированную комбинированную атаку по столице ударными дронами типа "Шахед" и баллистическими ракетами: в пяти районах Киева зафиксированы последствия вражеского обстрела, поднялись пожары. Повреждены в частности жилые дома, есть пострадавшие.

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Фокус собрал информацию о российской атаке по столице.

Около 02:00 часов мониторинговые каналы предупредили о движении баллистических ракет в направлении столицы. В Киеве прогремела серия взрывов, параллельно город атаковали ударные беспилотники.

Через несколько минут городской голова Виталий Кличко сообщил о первых последствиях обстрела. По его информации, в Деснянском районе упал вражеский беспилотник.

Атака на Киев продолжилась — около 02:20 в столице сноу было громко

Председатель КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в столице зафиксированы последствия российской атаки в пяти районах: Деснянском, Подольском, Шевченковском, Дарницком и Оболонском.

По информации Ткаченко, в районах поднялись пожары, зафиксированы повреждения жилых домов. На места отправились спасатели.

Около 02:50 городской голова Кличко уточнил, что в Шевченковском районе столицы из-за атаки горят автомобили. В Оболонском районе обломки беспилотника упали на территорию местной школы.

Вскоре Кличко дополнил информацию о последствиях массированного обстрела Киева. По его словам, в Днепровском районе случилось задымление в нежилой застройке, в Оболонском районе поднялся пожар в нежилом здании.

В Шевченковском районе, по данным председателя КГГА Тимура Ткаченко, пылает жилой дом. Там также обнаружена пострадавшая в результате атаки женщина.

Около 03:15 часов Кличко также сообщил, что в Дарницком и Подольском районах обломки "Шахедов" упали на открытых местностях. В Дарницком районе медики оказали помощь одному пострадавшему. Также в Дарницком районе обломки, предварительно, упали на жилой дом.

Также около 03:30 стало известно из информации мэра, что в Шевченковском районе пылает балкон в жилом доме. В Оболонском районе из-за атаки поднялся пожар в жилом массиве.

Вскоре мэр добавил, что в Оболонском районе, в жилом массиве, горит помещение аптеки.

Ткаченко также сообщил, что в результате атаки также произошло возгорание в жилой многоэтажке по еще одному адресу. В Голосеевском районе зафиксировано разрушение в бизнес-центре.

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Напомним, ночью 10 июня российская армия также атаковала Одессу "Шахедами": под ударом оказались роддом, станция экстренной медицинской помощи и жилые дома.

Также 10 июня помощник президента РФ Владимир Мединский заявил в эфире российского телеканала, что граждане хотят "ударов "Орешником" по Киеву и Львову" из-за якобы украинских диверсий.