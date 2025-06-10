Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что "простые россияне" требуют у властей ударов баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Львову и Киеву в ответ на якобы "диверсии", совершенные Украиной. Также кремлевский чиновник рассказал, что для Украины ситуация якобы "намного хуже" сейчас, чем в 2022 году, поскольку к РФ "присоединились 4 региона": оттуда россияне, по его словам, "никак не могут уйти".

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Об этом Мединский говорил в эфире на пропагандистском российском канале RT 9 июня.

Владимир Мединский рассказал, что якобы во взрыве на железной дороге в Брянской области виновата Украина: он отметил, что была совершена "диверсия", при которой "кнопка нажималась вручную".

"Там (при теракте в Брянской области) кнопка нажималась вручную", — рассказал Мединский.

По его словам, такие события вызывают гнев у граждан России: после этого они требуют у властей ударов по Украине "Орешником".

"И конечно, после этого граждане требуют: нужно "Орешником" по Киеву, Львову, хватит переговоров. И нам очень трудно в этом отношении", — заявил кремлевский чиновник.

Кроме того, Мединский в эфире телеканала рассказал о том, что киевская власть якобы должна постоянно иметь врага и вести войну, чтобы удержаться на своем месте.

"Чтобы оставаться у власти вечно, руководству Украины нужны постоянный враг и война", — заявил российский чиновник.

При этом Мединский также добавил, что украинской власти якобы "ничего не угрожает" во время войны. Он обвинил власть в Киеве в том, что она якобы "имеет британские паспорта" и находится за границей.

Также Мединский отметил во время эфира, что для Украины сейчас ситуация якобы "гораздо хуже", чем в 2022 году. Все якобы из-за того, что к России "присоединились еще 4 региона".

"Это официально часть России. И Россия не может оттуда уйти. Потому что это будет означать предать людей всех. Это невозможно", — заявил Мединский.

Напомним, 29 мая издание Financial Times сообщило, что Мединский на переговорах в Стамбуле угрожал Украине тем, что Россия заберет Харьковскую и Сумскую области.

16 мая в Clash Report обнародовали требования Кремля на переговорах в Стамбуле: в них РФ хотела отказа от репараций и права на оккупированные территории.