Никаких репараций, права русскоязычных и территории: обнародован перечень требований РФ на переговорах, — Clash Report

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский озвучил требования Кремля к Украине, среди которых полный отказ от репараций от обеих сторон, прекращение "националистической пропаганды" и вывод украинских войск из пяти регионов.

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Перечень требований Кремля на переговорах в Стамбуле обнародовало издание Clash Report вечером 16 мая.

По данным медиа, требования РФ следующие:

Нейтральный статус Украины — никаких иностранных войск или оружия массового поражения на украинской территории.

Никаких репараций — взаимный отказ от любых претензий по возмещению ущерба, нанесенного войной.

Права русскоязычных граждан — Украина должна принять европейские стандарты в отношении прав меньшинств и положить конец "националистической пропаганде".

Признание оккупированных Россией территорий — Украина не должна претендовать и выражать конституционные возражения России на пять украинских областей (Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую и Крым), и РФ стремится к международному признанию этих территорий российскими.

Условие немедленного прекращения огня — украинские войска должны выйти из всех пяти областей, на которые претендует Россия.

Как отмечает издание, именно такие требования озвучил Владимир Мединский во время встречи, которая состоялась с Украиной в Стамбуле 16 мая. Однако пока эта информация требует подтверждения — официально ни Украина, ни Россия не объявляли полный перечень требований прекращения огня.

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