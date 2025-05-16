"Приходят за своим": Мединского поймали на фейковых цитатах Бисмарка и Наполеона (видео)

Помощник российского президента Владимир Мединский в Стамбуле объяснил, почему россияне не отпускают "утраченные земли", и при этом ссылался на вымышленные цитаты деятелей прошлого. Российские журналисты напомнили, что исторический портал, созданный чиновником, доказал, что цитаты являются фейком.

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О фейковых цитатах, озвученных Мединским, написало росСМИ "Важные истории".

Журналисты обратили внимание на высказывание Мединского, прозвучавшее в интервью телеканалу "Россия 1". Мединский прочитал пропагандисту Евгению Попову мини-лекцию, в которой проводил аналогии между современными и историческими событиями, написало росСМИ. Среди прочего, чиновник упомянул две цитаты, касающиеся Отто фон Бисмарка (17 в.) и Наполеона (19 в.). Журналисты объяснили, что таких слов деятели не говорили, и отыскали подтверждение, что Мединский должен был бы это знать.

Первая цитата касается Бисмарка. Мединский пытался объяснить, на каком основании Россия хочет получить кусок территории Украины. Он привел цитату австрийца, который якобы сказал, что "у русских никогда ничего нельзя украсть, потому что они за этим всегда вернутся". При этом представитель Кремля отдельно подчеркнул, что "русские всегда приходят за своим" — эту фразу также приписал Бисмарку.

Вторая цитата прозвучала тогда, когда россиянин говорил, почему Москва не согласилась на прекращение огня на пути к перемирию. В качестве аргумента, он привел слова Наполеона. По мнению россиянина, тот якобы сказал, что "война и переговоры ведутся одновременно".

Медиа объяснило, что не смогло отыскать ни одного подтверждения, что эти две фразы когда-либо произносили исторические деятели. Зато они нашли статью на портале "История.РФ" под названием "Бисмарк всего этого не говорил и не был русофилом". Обе фразы, сказанные Мединским, в статье называются фейками. При этом российские журналисты акцентировали, что сайт принадлежит историческому обществу, которым занимается чиновник. На сегодняшний день, помимо должности в администрации Путина, он является главой Российского военно-исторического общества, напомнило росСМИ.

Переговоры с РФ в Стамбуле — детали

Отметим, 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры с РФ, в которых принимали участие делегации Украины, Турции, а также США. Главой российской делегации был Мединский: вместе с ним приехали другие чиновники из низшего эшелона. Украинскую делегацию возглавил глава Минобороны Рустем Умеров: вместе с ним приехало полдюжины военнослужащих, представитель ГУР, МИД Украины и т.д. Медиа написали, что украинцы общались с россиянами исключительно через переводчика.

После завершения встречи Мединский озвучил результаты переговоров. По его словам, Украина и РФ обменяются своим видением прекращения войны: о перемирии представитель Путина не упомянул. При этом журналист The Economist привел другую цитату россиянина во время переговоров. Мединский вспомнил Северную войну со Швецией и намекнул, что россияне готовы воевать 20 лет.

Напоминаем, после отказа РФ от перемирия появилось совместное заявление лидеров стран из "коалиции желающих", которые обратились к США.