Переговоры в Стамбуле: лидеры "коалиции желающих" раскритиковали РФ и позвонили Трампу (видео)

Лидеры стран, которые вошли в "коалицию желающих" по поддержке Украины, отреагировали на итоги переговоров в Стамбуле и на отказ Российской Федерации прекращать огонь. Политики объяснили, что планируют делать дальше, и поговорили с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

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Фокус собрал реакции европейских политиков на итоги переговоров с РФ в Стамбуле.

Комментарии политиков, которые вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским находились в Албании, появились спустя час после завершения встречи в Турции.

Переговоры в Стамбуле — встреча Туска, Зеленского, Макрона, Стармера, Мерца Фото: Офис президента

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что узнав об отказе РФ прекращать огонь, пятеро политиков сразу позвонили Трампу. По его словам, главе Белого дома сказали о поведении россиян и после этого ожидается, что продолжится сотрудничество. Французский президент пояснил, что сотрудничать будут три стороны: "коалиция желающих", другие европейские страны, США.

"Отказавшись от прекращения огня и диалога с Украиной, Россия показывает, что не хочет мира и пытается выиграть время, продолжая войну", — отметил он.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в свою очередь, выразил поддержку Зеленскому и сказал, что украинцы и другие народы мира страдают из-за действий россиян. Чиновник заявил, что РФ и Путин должны ответить за свои действия.

"Если Россия не желает садиться за стол переговоров, Путин должен за это заплатить", — написал политик в X.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что россияне имели возможность пойти навстречу Украине и ее партнерам и согласиться на прекращение огня. По его мнению, если бы Москва согласилась на перемирие, то это показало бы ее готовность к миру, но этого не произошло. Vthw заявил, что он вместе с коллегами "разочарован", и поэтому они будут помогать украинцам и давить на россиян.

"Мы очень разочарованы, что этого не произошло. Мы будем продолжать помогать Украине завершить войну. Мы не сдадимся", — подчеркнул он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также считает, что Кремль отказался вести переговоры о завершении войны. Туск высказался от имени "коалиции желающих": после разговора с Трампом сказал, что будут принуждать Россию к миру.

"Россияне в Стамбуле де-факто прервали переговоры и отказались прекратить огонь. Время повышать давление", — подытожил представитель Польши.

Кроме того, в соцсети X появилась реакция президента Евросовета Урсулы фонд дер Ляйен. Представительница Брюсселя в соцсети X подтвердила, что стоит на стороне Украины и анонсировала новый пакет санкций против РФ, который примут на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X написал, что россияне "отвергли полное и безусловное прекращение огня и прекращение убийств", и это означает, что "должны быть введены жесткие санкции".

Переговоры в Стамбуле — детали

Отметим, после завершения переговоров в Стамбуле к прессе вышел помощник Путина Владимира Мединский. Россиянин рассказал о "удовлетворении" встречей и анонсировал обмен пленными. При этом западный журналист получил информацию из кулуаров, что Мединский пригрозил миру 20-летней войной.

Напоминаем, 15 мая на YouTube-канале телеведущей Марички Падалко опубликовали интервью с Первой леди Еленой Зеленской, которая рассказала о скандальных переговорах в Белом доме.