Переговори в Стамбулі: лідери "коаліції охочих" розкритикували РФ та подзвонили Трампу (відео)

Лідери країн, які увійшли до "коаліції охочих" з підтримки України, відреагували на підсумки переговорів у Стамбулі і на відмову Російської Федерації припиняти вогонь. Політики пояснили, що планують робити далі, та порозмовляли з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

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Фокус зібрав реакції європейських політиків на підсумки переговорів з РФ у Стамбулі.

Коментарі політиків, які разом з президентом України Володимиром Зеленським перебували в Албанії, з'явились потягом години після завершення зустрічі в Туреччині.

Переговори в Стамбулі - зустріч Туска, Зеленського, Макрона, Стармера, Мерца Фото: Офіс президента

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що дізнавшись про відмову РФ припиняти вогонь, п'ятеро політиків відразу зателефонували Трампу. З його слів, главі Білого дому сказали про поведінку росіян і після цього очікується, що продовжиться співпраця. Французький президент пояснив, що співпрацюватимуть три сторони: "коаліція охочих", інші європейські країни, США.

"Відмовившись від припинення вогню та діалогу з Україною, Росія показує, що не хоче миру та намагається виграти час, продовжуючи війну", — зауважив він.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, своєю чергою, висловив підтримку Зеленському та сказав, українці та інші народи світу страждають через дії росіян. Посадовець заявив, що РФ та Путін повинні відповісти за свої дії.

"Якщо Росія не бажає сідати за стіл переговорів, Путін має за це заплатити", — написав він в X.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зауважив, що росіяни мали можливість піти на зустріч Україні та її партнерам та погодитись на припинення вогню. На його думку, якби Москва погодилася б на перемир'я, то це показало б її готовність до миру, але цього не сталось. Мерц заявив, що він разом з колегами "розчарований", і тому вони будуть допомагати українцям і тиснути на росіян.

"Ми дуже розчаровані, що цього не сталося. Ми продовжуватимемо допомагати Україні завершити війну. Ми не здамося", — наголосив він.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також вважає, що Кремль відмовився вести переговори про завершення війни. Туск висловився від імені "коаліції охочих": після розмови з Трампом сказав, що примушуватимуть Росію до миру.

"Росіяни у Стамбулі де-факто перервали переговори та відмовилися припинити вогонь. Час підвищувати тиск", — підсумував представник Польщі.

Крім того, у соцмережі X з'явилась реакція президентки Євроради Урсули фонд дер Ляєн. Представниця Брюсселя у соцмережі X підтвердила, що стоїть на боці України і анонсувала новий пакет санкцій проти РФ, який приймуть на наступному тижні.

Президент України Володимир Зеленський у соцмережі X написав, що росіяни "відкинули повне та безумовне припинення вогню та припинення вбивств", і це означає, що "мають бути запроваджені жорсткі санкції".

Переговори в Стамбулі — деталі

Зазначимо, після завершення перемовин в Стамбулі до преси вийшов помічник Путіна Володимири Мединський. Росіянин розповів про "вдоволення" зустріччю і анонсував обмін полоненими. При цьому західний журналіст отримав інформацію з кулуарів, що Мединський пригрозив світу 20-річною війною.

Нагадуємо, 15 травня на YouTube-каналі телеведучої Марічки Падалко опублікували інтерв'ю з Першою леді Оленою Зеленською, яка розповіла про скандальні перемовини у Білому домі.