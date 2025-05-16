"Все було поза протоколами": що Зеленський сказав дружині після сварки у Білому домі (відео)

Перша леді зізналась, як відреагувала на суперечку чоловіка з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом в Овальному кабінеті. Олена Зеленська поділилась, що в такій ситуації поводилася б емоційніше.

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Про це відомо з інтерв’ю, опублікованому на YouTube-каналі телеведучої Марічки Падалко 15 травня.

Про суперечку в Овальному кабінеті — з 26:41

Перша леді зізналась, що у прямому етері зустріч у Білому домі не дивилась, адже була зайнята. Однак вона усе переглянула, опинившись двома.

"Мені пощастило, тому що я думаю, що в той момент таке напруження було важко витримати. Потім я вже швидко передивилася, що було, і мені було цікаво, що ж про це думають інші. І мене потішило, що реакція була така ж сама, як і в мене", — поділилась вона.

Зеленська пояснила, що, як й інші, відчувала співчуття та хотіла підтримати президента. Вона підкреслила, що витримати це було "дуже складно".

"Знаючи його характер, я розуміла, наскільки він тримається. Це було мужньо, і він все витримав", — зауважила перша леді.

Після зустрічі Зеленська зателефонувала чоловікові. Вона запитала, як усе пройшло і як він почувається.

"Нормально, все нормально. Ми працюємо. Все, пока", — коротко відповів президент.

Перша леді зізналась, що якби опинилась на місці чоловіка, поводилася б ще емоційніше. Однак Зеленський не дозволив би собі покинути залу.

"Я не думаю, що це йому було приємно і не складно. Авжеж це був для нього виклик емоційний, важкий, проте все нормально. (…) Все було поза дипломатичними протоколами. Тобто це було взагалі не так, як завжди це буває. Проте в нього така відповідальність, я була впевнена, що він не зможе просто скинути з себе цю напругу і вийти", — додала вона.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський ділився, що в момент суперечки в Овальному кабінеті мав відчуття, що Україна і США — не союзники. Він підкреслив, що у тій розмові "захищав гідність" своєї країни.

Американський лідер Дональд Трамп зізнавався, що суперечка потрібна була, щоб "змусити Україну вчинити правильно". Він сказав, що глядачі "отримали невелику сцену", але глобальною метою було досягти перемир’я і мирної угоди.