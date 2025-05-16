"Все было вне протоколов": что Зеленский сказал жене после ссоры в Белом доме (видео)

Первая леди призналась, как отреагировала на спор мужа с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Елена Зеленская поделилась, что в такой ситуации вела бы себя более эмоционально.

Related video

Об этом известно из интервью, опубликованном на YouTube-канале телеведущей Марички Падалко 15 мая.

О споре в Овальном кабинете — с 26:41

Первая леди призналась, что в прямом эфире встречу в Белом доме не смотрела, ведь была занята. Однако она все пересмотрела, оказавшись вдвоем.

"Мне повезло, потому что я думаю, что в тот момент такое напряжение было трудно выдержать. Потом я уже быстро пересмотрела, что было, и мне было интересно, что же об этом думают другие. И меня порадовало, что реакция была такая же, как и у меня", — поделилась она.

Зеленская объяснила, что, как и другие, испытывала сочувствие и хотела поддержать президента. Она подчеркнула, что выдержать это было "очень сложно".

"Зная его характер, я понимала, насколько он держится. Это было мужественно, и он все выдержал", — отметила первая леди.

После встречи Зеленская позвонила мужу. Она спросила, как все прошло и как он себя чувствует.

"Нормально, все нормально. Мы работаем. Все, пока", — коротко ответил президент.

Первая леди призналась, что если бы оказалась на месте мужчины, вела бы себя еще эмоциональнее. Однако Зеленский не позволил бы себе покинуть зал.

"Я не думаю, что это ему было приятно и не сложно. Конечно, это был для него вызов эмоциональный, тяжелый, но все нормально. (...) Все было вне дипломатических протоколов. То есть это было вообще не так, как всегда это бывает. Однако у него такая ответственность, я была уверена, что он не сможет просто сбросить с себя это напряжение и выйти", — добавила она.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский делился, что в момент спора в Овальном кабинете имел ощущение, что Украина и США — не союзники. Он подчеркнул, что в том разговоре "защищал достоинство" своей страны.

Американский лидер Дональд Трамп признавался, что спор нужен был, чтобы "заставить Украину поступить правильно". Он сказал, что зрители "получили небольшую сцену", но глобальной целью было достичь перемирия и мирного соглашения.