"Надо было заставить Украину": Трамп признался, зачем была нужна ссора в Овальном кабинете
Трамп убежден, что все сделал правильно, поскольку на российско-украинской войне убивают много людей.
Скандальная перепалка между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете была нужна для того, чтобы заставить Украину сделать правильный выбор. Об этом заявил Дональд Трамп во время общения с журналистами, пишет "Зеркало недели".
"Нам надо было заставить Украину поступить правильно. Это была непростая ситуация. Вы получили небольшую сцену в Овальном кабинете. Но я думаю, что сейчас они делают правильно, и мы пытаемся достичь мирного соглашения. Мы хотим добиться прекращения огня, а затем мирного соглашения", — сказал Трамп.
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Он также подчеркнул, что на российско-украинской войне убивают много людей, а потому убежден, что все сделал правильно.
Кроме того, Трамп отрицает, что остановка военной помощи и обмена разведданными повлияла на позиции украинской армии в Курской области РФ.
Напомним, 28 февраля между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете вспыхнул спор на камеры.
17 марта Трамп заявил, что россияне согласятся на 30-дневное перемирие.
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