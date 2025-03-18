"Треба було змусити Україну": Трамп зізнався, навіщо була потрібна сварка в Овальному кабінеті

Трамп переконаний, що все зробив правильно, оскільки на російсько-українській війні вбивають багато людей.

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Скандальна перепалка між президентом України Володимиром Зеленським президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті була потрібна для того, щоб змусити Україну зробити правильний вибір. Про це заявив Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, пише "Дзеркало тижня".

"Нам треба було змусити Україну вчинити правильно. То була непроста ситуація. Ви отримали невелику сцену в Овальному кабінеті. Але я думаю, що зараз вони роблять правильно, і ми намагаємося досягти мирної угоди. Ми хочемо домогтися припинення вогню, а потім мирної угоди", — сказав Трамп.

Він також підкреслив, що на російсько-українській війні вбивають багато людей, а тому переконаний, що все зробив правильно.

Крім того, Трамп заперечив, що зупинка військової допомоги та обміну розвідданими вплинула на позиції української армії в Курській області РФ.

Нагадаємо, 28 лютого між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті спалахнула суперечка на камери.

17 березня Трамп заявив, що росіяни погодяться на 30-денне перемир'я.