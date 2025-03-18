"Треба було змусити Україну": Трамп зізнався, навіщо була потрібна сварка в Овальному кабінеті
Трамп переконаний, що все зробив правильно, оскільки на російсько-українській війні вбивають багато людей.
Скандальна перепалка між президентом України Володимиром Зеленським президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті була потрібна для того, щоб змусити Україну зробити правильний вибір. Про це заявив Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, пише "Дзеркало тижня".
"Нам треба було змусити Україну вчинити правильно. То була непроста ситуація. Ви отримали невелику сцену в Овальному кабінеті. Але я думаю, що зараз вони роблять правильно, і ми намагаємося досягти мирної угоди. Ми хочемо домогтися припинення вогню, а потім мирної угоди", — сказав Трамп.
Читати також
Жінка знайшла сумку в парку й не повірила своїм очам, заглянувши всередину (фото)
Базар імені Путіна: що хоче виторгувати собі у Трампа російський диктатор
Мислять не так як усі: вчені виявили унікальну особливість інтелектуальних людей
Переведений з елітної бригади ЗСУ: що відомо про затриманого за вбивство Ганула офіцера
Він також підкреслив, що на російсько-українській війні вбивають багато людей, а тому переконаний, що все зробив правильно.
Крім того, Трамп заперечив, що зупинка військової допомоги та обміну розвідданими вплинула на позиції української армії в Курській області РФ.
Нагадаємо, 28 лютого між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті спалахнула суперечка на камери.
17 березня Трамп заявив, що росіяни погодяться на 30-денне перемир'я.
Читати також
Київ розпочинає підготовку дорожньої карти з моніторингу лінії фронту завдовжки 1300 км, — Сибіга
Переговорники США можуть зустрітися з українцями та росіянами вже наступного тижня, — Віткофф
Запорізька АЕС і поступки територій: Трамп анонсував розмову з Путіним про Україну
Фундаментальні речі: в МЗС відповіли, на які поступки Україна не піде в переговорах з РФ