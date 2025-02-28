Зустріч Зеленського й Трампа в Білому домі: все, що відомо на зараз (фото, відео)

У Вашингтоні почалась зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Фокус пише про основні події зустрічі.

Related video

О 18 год. 28 лютого у Білому домі почались перемовини між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Головна тема перемовин — укладання угоди про мінерали. Фокус веде текстову трансляцію події.

18:59 — Дональд Трамп повідомив, що має "чудові відносини" з президентом РФ Володимиром Путіним. Також він зауважив, що війна йшла в "неправильному напрямку" і з'явилась загроза "третьої світової війни". Американський президент зауважив, що українські мінерали використають для систем штучного інтелекту, для виготовлення зброї і військової техніки.

Тим часом Зеленський зауважив, що Путін саме зараз стріляє по Україні балістикою, порушує усі домовленості. Політик заявив, що європейці готові ввести миротворців, але їм потрібен захист США від можливих атак РФ.

16:55 — українська делегація привезла у США пояс світового чемпіона з боксу Олександра Усика. Зеленський показав Трамп фото бійців ЗСУ, які перебувають в полоні РФ. Тим часом Трамп заявив, що впевнений у корисності угоди, але визнав, що гарантій безпеки у тексті — кілька відсотків. Більше гарантій буде в інших угодах, заявив він.

18:45 — Дональд Трамп заявив, що сподівається сьогодні підписати угоду про українські корисні копалини. На думку американського політика, це "дуже справедливі" домовленості. Крім того, він розповів про хід мирних переговорів: з його слів, сторони "досить близькі до врегулювання".

18:38 — з'явились перші кадри зустрічі Зеленського і Трампа. Політики потиснули руки і сказали один одному кілька вітальних слів. При цьому Трамп зауважив, що Зеленський втягнувся по-особливому.

"Він сьогодні весь при параді", — сказав президента США.

Український президент опублікував кадри спілкування з сенаторами Республіканської та Демократичної партії. Зустріч тривала близько 30 хвилин. Політики говорили за зачиненими дверима без присутності журналістів. Зеленський написав у X, що говорив про важливість військової підтримки від США, умови миру та гарантії безпеки.

18:21 — Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Його зустрів Дональд Трамп, поплескав по плечу і вони разом зайшли у Білий дім. Політики будуть вести перемовини за зачиненими дверима. Тема перемовин — укладання угоди про корисні копалини. Підписання документа — о 20:00 (за Києвом). Після цього відбудеться пресконференція.

Перед зустріччю у Білому домі президент Зеленський зустрівся з американськими сенаторами. Фото з українським політиком опублікувала сенаторка від Демократичної партії Емі Клобушар.

18:00 — Почалася зустріч президента Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Білому домі.

Новина доповнюється…