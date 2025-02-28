Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: все, что известно на сейчас (фото, видео)

В Вашингтоне началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Фокус пишет об основных событиях встречи.

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В 18 час. 28 февраля в Белом доме начались переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Главная тема переговоров — заключение соглашения о минералах. Фокус ведет текстовую трансляцию события.

18:45 — Дональд Трамп заявил, что надеется сегодня подписать соглашение об украинских полезных ископаемых. По мнению американского политика, это "очень справедливые" договоренности. Кроме того, он рассказал о ходе мирных переговоров: по его словам, стороны "достаточно близки к урегулированию".

18:38 – появились первые кадры встречи Зеленского и Трампа. Политики пожали руки и сказали друг другу несколько поздравительных слов. При этом Трамп заметил, что Зеленский втянулся по-особому.

"Он сегодня весь при параде", — сказал президент США.

Украинский президент обнародовал кадры общения с сенаторами Республиканской и Демократической партии. Встреча продолжалась около 30 минут. Политики говорили за закрытыми дверями без присутствия журналистов. Зеленский написал в X, что говорил о важности военной поддержки от США, условиях мира и гарантиях безопасности.

18:21 — Владимир Зеленский прибыл в Белый дом. Его встретил Дональд Трамп, похлопал по плечу и они вместе вошли в Белый дом. Политики будут вести переговоры за закрытыми дверями. Тема переговоров – заключение соглашения о полезных ископаемых. Подписание документа — в 20:00 (по Киеву). После этого состоится пресс-конференция.

Перед встречей в Белом доме президент Зеленский встретился с американскими сенаторами. Фото с украинским политиком опубликовала сенатор от Демократической партии Эми Клобушар.

18:00 — Началась встреча президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.

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