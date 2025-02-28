СМИ узнали расписание визита Зеленского в США: когда будет подписано соглашение об ископаемых

По данным журналистов, официальные встречи начнутся около 16:30 по Киеву. Церемония подписания соглашения между Украиной и США запланирована на вечер по украинскому времени.

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Официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США пройдет 28 февраля. Во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом глава украинского государства должен подписать соглашение о совместной со Штатами добыче полезных ископаемых. Расписание мероприятий опубликовали "Новости.LIVE".

Согласно графику, имеющемуся в распоряжении журналистов, встречи продлятся с 9:30 утра по местному часовому поясу и закончатся вечером. По киевскому времени расписание выглядит следующим образом:

с 16:30 до 17:00 Владимир Зеленский должен провести закрытую встречу без журналистов с американскими сенаторами;

с 17:45 до 18:00 украинский лидер приедет в Белый дом;

с 18:00 до 18:05 состоится официальная церемония встречи президентов Украины и США в лобби западного крыла Белого дома, в комнате Рузвельта (конференц-зале в западном крыле) Зеленский оставит запись в Книге почетных гостей;

с 18:05 до 18:35 Зеленский и Трамп проведут встречу в Овальном кабинете, перед этим запланирована небольшая пресс-конференция;

с 18:35 до 19.35 пройдет рабочий обед президентов в Правительственной комнате в формате 1+9;

с 19:35 до 19:55 выделено время на короткую подготовку к следующему мероприятию;

с 19:55 до 20:00 Владимир Зеленский и Дональд Трамп перейдут к месту встречи с прессой;

с 20:00 до 20:05 состоится церемония подписания Двустороннего Соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления в восточном крыле Белого дома;

с 20:05 до 20:25 президенты после подписания документа сделают заявления для журналистов и ответят на вопросы;

с 20:30 до 20:40 Зеленский и Трамп переедут в Резиденцию;

с 23:00 до 00:00 запланировано выступление Зеленского в Институте Хадсона, где он ответит на вопросы приглашенных;

с 01:50 до 02:00 президент Украины приедет в Украинский дом в Вашингтоне;

с 02:00 до 03:00 Владимир Зеленский проведет встречу с представителями украинской общины в Соединенных Штатах.

Кроме того, на сайте телеканала Fox News сообщается, что Владимир Зеленский даст эксклюзивное интервью ведущему Брету Байеру для программы "Специальный отчет" 28 февраля в 18:00 по североамериканскому восточному времени (около 1:00 по Киеву).

Fox News анонсирует эксклюзивное интервью с Зеленским 28 февраля Фото: Скриншот

Информагентство "Интерфакс-Украина" 28 февраля сообщало со ссылкой на данные ресурса FlightAware, что самолет A319 президента Украины Владимира Зеленского приземлился в США на военной авиабазе Joint Base Andrews в 17:59 27 февраля по восточному часовому поясу.

Напомним, 27 февраля президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, во время которой заявил, что он "уверен в скором достижении мира". Американский лидер также заявил, что Украина не будет принята в НАТО, сказал, что чувствует "определенное напряжение" в отношениях с Владимиром Зеленским, а с представителями РФ идут "хорошие переговоры". В то же время на вопрос журналиста о его сообщении в сети Truth Social, в котором он назвал Зеленского диктатором, Трамп ответил, что "не может поверить, что говорил это".

Также 27 февраля издание The Economist со ссылкой на источники в правительстве писало, что Зеленский не намерен подписывать соглашение по редкоземельным металлам, если в нем не будут прописаны четкие гарантии безопасности для Украины.

26 февраля Владимир Зеленский во время пресс-конференции оценил соглашение с США. По его словам, из конечного варианта убрали "долг" Украины и несправедливые условия инвестиций и добавили предложение о гарантиях безопасности.