Украина выигрывает время: Зеленский не подпишет соглашение с США об ископаемых без гарантий безопасности, — СМИ

Журналисты отмечают, что предыдущее рамочное соглашение является "расплывчатым" и теоретическим, а его согласование позволило Украине "отойти от пропасти" и выиграть время.

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Президент Украины Владимир Зеленский не намерен подписывать соглашение с США о полезных ископаемых, которое будет следующим после одобренного Кабинетом министров рамочного соглашения, если в него не внесут более широкие гарантии безопасности, пишет The Economist со ссылкой на источники в правительстве.

Дальнейший договор прояснит вопрос контроля и конкретизирует гарантии безопасности, которые Зеленский изначально требовал в качестве компенсации за украинские минеральные ресурсы, отмечают журналисты. В рамочном соглашении, по словам авторов материала, упомянута лишь "защита совместных инвестиций", а в преамбуле документа упоминается "архитектура ... соглашений" и "поддержка ... получения гарантий безопасности".

Знакомый с переговорами источник в правительстве говорит, что президент Украины не будет подписывать следующее, дополненное соглашение с США, если в нем не будет более широких гарантий безопасности. К тому же если рамочное соглашение не требует ратификации в парламенте, его полный вариант обязательно должна будет ратифицировать Верховная Рада Украины.

По словам журналистов, Украина умело устояла после двух недель усиленного давления от администрации президента США Дональда Трампа. Рамочное соглашение остается "расплывчатым" и теоретическим, потому что реальный объем минеральных ресурсов Украины неизвестен, значительная их часть лежит глубоко под землей или в слишком низкой концентрации, что делает добычу нерентабельной, и около 40% ископаемых находится на оккупированной Россией территории. Авторы статьи считают, что согласование рамочного документа дало Украине возможность "отойти от края пропасти" и выиграть время.

Соглашение с США о полезных ископаемых: детали

СМИ обнародовали текст соглашения с США по полезным ископаемым 26 февраля. В нем прописано создание совместного Инвестиционного фонда восстановления, в который Украина будет обязана вносить 50% всех поступлений от добычи, а также упоминаются гарантии безопасности.

Владимир Зеленский во время пресс-конференции 26 февраля также сказал журналистам, что в рамочное соглашение с США добавлено предложение о гарантиях безопасности и его конечный вариант "не делает украинцев должниками". Он отметил, что во время визита в Вашингтон хочет выяснить, будут ли США продолжать оказывать Украине военную помощь.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вечером 26 февраля сообщил, что Кабмин одобрил соглашение с США об использовании полезных ископаемых и отметил, что в тексте нет "долга" Украины и несправедливого пункта об инвестициях, по которому за каждый доллар новой помощи Украина должна была бы отдавать два.

В то же время журналисты The New York Times писали, что в утвержденном рамочном соглашении гарантии безопасности упоминаются вскользь и "расплывчато". Также издание обратило внимание на формулировки относительно "процента собственности и степени контроля", которые получат Соединенные Штаты. В соглашении указано, что они будут максимальные, разрешенные американским законодательством.

Президент США Дональд Трамп вечером 26 февраля заявил, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон 28 февраля, чтобы подписать соглашение по полезным ископаемым.