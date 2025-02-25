Украина и США согласовали детали сделки по полезным ископаемым, – FT

Украина обязана вносить 50% доходов от продажи минеральных ресурсов в спецфонд США. В соглашении нет даже упоминаний о гарантиях безопасности Штатов, на которых настаивал Киев.

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Украина согласовала с США условия сделки по использованию полезных ископаемых. Соглашение улучшит отношения с администрацией американского президента Дональда Трампа и проложит путь к долгосрочным обязательствам США в сфере безопасности, пишет британская газета Financial Times.

Украинские чиновники заявляют, что Киев теперь готов подписать соглашение о совместной разработке минеральных ресурсов, включая нефть и газ, после того как США отказались от требований о праве на 500 миллиардов долларов потенциального дохода от разработки ресурсов.

Чиновники утверждали, что им удалось договориться о гораздо более выгодных условиях, и представляли сделку как способ расширения отношений с США с целью укрепления перспектив Украины после трех лет войны.

"Соглашение о полезных ископаемых — это часть общей картины. Мы неоднократно слышали от администрации США, что впереди — более масштабная картина", — заявила Financial Times министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

Украинские чиновники заявили, что сделку одобрили министры юстиции, экономики и иностранных дел. Не исключена возможность визита Зеленского в Белый дом в ближайшие недели для церемонии подписания с Трампом.

"Это будет шанс для президента обсудить общую картину. И после этого мы сможем подумать о следующих шагах", — сказал один из чиновников.

Соглашение о полезных ископаемых Украины: что оно регулирует?

Окончательная версия соглашения от 24 февраля, с которой ознакомилось издание, предусматривает создание фонда. Украина будет вносить туда 50% доходов от будущей монетизации государственных минеральных ресурсов, включая нефть и газ, а также сопутствующей логистики. Фонд будет инвестировать деньги в новые проекты в Украине.

Соглашение не будет охватывать деятельность госкомпаний "Нафтогаз" и "Укрнафта", крупнейших производителей газа и нефти в Украине.

В документе отсутствует какая-либо ссылка на гарантии безопасности США, хотя на этом изначально настаивал Киев. Не урегулированным остается вопрос размера доли США в фонде и условия сделок о совместном владении ресурсами.

Из окончательного проекта исключили первоначальное желание администрации Трампа создать инвестиционный фонд реконструкции, в котором США сохранят 100%-й финансовый интерес.

Мандат фонда на инвестирование в Украину — это еще одно изменение, которого добивался Киев. В документе говорится, что США будут поддерживать экономическое развитие Украины.

Собеседники газеты говорят, что сделка была всего лишь "рамочным соглашением", а доходы от продажи ресурсов не перейдут из рук в руки до создания фонда. Также придется получить одобрение Верховной Рады, причем оппозиция уже дала понять, что ожидаются жаркие дебаты перед ратификацией данного соглашения.

Напомним, Россия выступает за сотрудничество с США в добыче редкоземельных металлов. В Кремле оценили запасы ресурсов на уровне более 650 миллионов тонн.

Евросоюз предлагал Украине собственный проект соглашения по полезным ископаемым. Европейские чиновники уверены, что Украину ждет лишь взаимовыгодное решение.