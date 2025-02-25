Україна і США погодили деталі угоди щодо корисних копалин, — FT

Україна зобов'язана вносити 50% доходів від продажу мінеральних ресурсів до спецфонду США. В угоді немає навіть згадок про гарантії безпеки Штатів, на яких наполягав Київ.

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Україна погодила зі США умови угоди щодо використання корисних копалин. Угода поліпшить відносини з адміністрацією американського президента Дональда Трампа і прокладе шлях до довгострокових зобов'язань США у сфері безпеки, пише британська газета Financial Times.

Українські чиновники заявляють, що Київ тепер готовий підписати угоду про спільну розробку мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом, після того як США відмовилися від вимог про право на 500 мільярдів доларів потенційного доходу від розробки ресурсів.

Чиновники стверджували, що їм вдалося домовитися про набагато вигідніші умови, і представляли угоду як спосіб розширення відносин зі США з метою зміцнення перспектив України після трьох років війни.

"Угода про корисні копалини — це частина загальної картини. Ми неодноразово чули від адміністрації США, що попереду — більш масштабна картина", — заявила Financial Times міністерка юстиції України Ольга Стефанишина.

Українські чиновники заявили, що угоду схвалили міністри юстиції, економіки та закордонних справ. Не виключена можливість візиту Зеленського в Білий дім найближчими тижнями для церемонії підписання з Трампом.

"Це буде шанс для президента обговорити загальну картину. І після цього ми зможемо подумати про наступні кроки", — сказав один із чиновників.

Угода про корисні копалини України: що вона регулює?

Остаточна версія угоди від 24 лютого, з якою ознайомилося видання, передбачає створення фонду. Україна вноситиме туди 50% доходів від майбутньої монетизації державних мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом, а також супутньої логістики. Фонд інвестуватиме гроші в нові проєкти в Україні.

Угода не охоплюватиме діяльність держкомпаній "Нафтогаз" і "Укрнафта", найбільших виробників газу і нафти в Україні.

У документі відсутнє будь-яке посилання на гарантії безпеки США, хоча на цьому спочатку наполягав Київ. Неврегульованим залишається питання розміру частки США у фонді та умови угод про спільне володіння ресурсами.

З остаточного проєкту виключили початкове бажання адміністрації Трампа створити інвестиційний фонд реконструкції, в якому США збережуть 100%-й фінансовий інтерес.

Мандат фонду на інвестування в Україну — це ще одна зміна, якої домагався Київ. У документі йдеться, що США підтримуватимуть економічний розвиток України.

Співрозмовники газети кажуть, що угода була лише "рамковою угодою", а доходи від продажу ресурсів не перейдуть з рук у руки до створення фонду. Також доведеться отримати схвалення Верховної Ради, причому опозиція вже дала зрозуміти, що очікуються палкі дебати перед ратифікацією цієї угоди.

Нагадаємо, Росія виступає за співпрацю зі США у видобутку рідкоземельних металів. У Кремлі оцінили запаси ресурсів на рівні понад 650 мільйонів тонн.

Євросоюз пропонував Україні власний проект угоди щодо корисних копалин. Європейські чиновники впевнені, що на Україну чекає лише взаємовигідне рішення.