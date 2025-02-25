Спикер Дмитрий Песков заявил о "широких перспективах" сотрудничества с Вашингтоном. Однако, по его словам, время для рассмотрения возможных проектов еще не наступило.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль не против сотрудничества с США по более 650 миллионов тонн редкоземельных металлов. Об этом 25 февраля сообщили в The Moscow Times.

В издании отметили, что несмотря на многолетние усилия демонизировать образ США с помощью пропаганды в Москве заявили о "широких перспективах" торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия со страной. По данным российского Минприроды, в целом запасы редких металлов в стране-агрессоре достигают 658 миллионов тонн.

Как передали журналисты "Коммерсантъ" 25 февраля, Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп проявили политическую волю к возобновлению диалога между странами. На повестке дня — окончание войны в Украине.

После этого, по словам спикера, придет время для рассмотрения возможных проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"Американцам нужны редкоземельные металлы. У нас их много", — пояснил он.

Песков отметил, что Россия имеет собственные планы по разработке стратегических ресурсов, но готова к сотрудничеству в этом направлении. Он заверил, что Кремль будет открыт к этому, когда "наступит момент проявления политической воли" по разработке ископаемых.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк назвал три вида санкций против РФ, которые являются наиболее эффективными.

В Politico 25 февраля сообщили, что пока президент США Дональд Трамп ведет диалог с Россией, Европа рассматривает вариант использования собственного козыря в рукаве стоимостью примерно 200 миллиардов евро.