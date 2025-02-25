Три вида: у Зеленского рассказали, какие санкции больше всего бьют по России (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что все санкции — важны. Однако некоторые из них особенно болезненны для страны-агрессора, в частности аресты зарубежных счетов ее олигархов.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, какие санкции против РФ являются самыми эффективными. Об этом известно из его комментария в эфире телеканала FREEDOM 24 февраля.

О санкциях против РФ — с 21:13

По словам политика, среди уже введенных санкций по РФ больше всего бьют такие:

ограничение присутствия России на сырьевых рынках;

перекрытие возможностей пользоваться глобальной банковской системой (SWIFT), что существенно усложняет финансовые операции;

персональные санкции, в частности аресты имущества и банковских счетов российских олигархов.

Также Подоляк отметил эффективность вторичных санкций, которые лишают страну-агрессора путей для обхода санкций против нее через третьи страны.

"Все остальное — также важно, ведь понятно, что оно так или иначе отсекает Россию от возможности покупать те или иные товары, которые могут быть двойного или прямого военного назначения, могут использоваться в вычислительной технике, очень важной и тому подобное. Все санкции, конечно, важны", — отметил советник.

Напомним, политолог Владимир Фесенко в комментарии Фокусу сообщил, что 16-й пакет европейских санкций против РФ не является качественно новым этапом давления на страну-агрессора. В то же время он обратил внимание на то, что США пока не предпринимают никаких шагов в отношении санкций — и не отменяют их, и не вводят новые.

Южная Корея уже начала отмену санкций против РФ, сообщив о возобновлении поставок медицинского оборудования с 28 февраля.