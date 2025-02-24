Руководит "Юнармией" и собирает деньги для оккупантов: российский комик Галустян попал под санкции ЕС

Галустян является президентом Федерации военно-тактических игр и членом руководства "Юнармии" в РФ. Он организовывает сборы средств для российских военных и публично поддерживает войну против Украины.

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Европейский Союз принял 16-й пакет санкций против РФ, в который попали комик Михаил Галустян, субподрядчик Кремля в социальных сетях и мессенджерах Кристина Потопчик и другие пропагандисты. Перечень лиц, против которых применены ограничения, опубликован 24 февраля на официальном сайте ЕС.

Михаил Галустян является президентом Федерации военно-тактических игр и членом руководства Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия", которое поддерживает войну против Украины и распространяет кремлевскую пропаганду.

"Он является давним сторонником президента Владимира Путина и его политики и использует свою популярность для распространения месседжей и нарративов кремлевской пропаганды", — указано в документе.

Галустян также организовывает сборы денег и мероприятия в поддержку российских военных и выступает за создание полигона для военно-тактических игр и подготовки добровольцев для "специальной военной операции", как в России называют войну против Украины.

Санкции предусматривают замораживание экономических активов и ограничение на въезд на территорию ЕС.

Санкции против РФ: кто еще попал в 16-й пакет

Также в перечень подсанкционных лиц внесли российского блогера и медиа-предпринимателя Кристину Потупчик. Она основала коммуникационное агентство К2, предоставляющее услуги

Кристина Потупчик — российский блогер и медиа-предприниматель. Ее коммуникационное агентство K2 предоставляет услуги клиентам, контролируемым российским правительствам, и распространяет для них дезинформацию о войне в Украине. Она является одним из самых влиятельных медиаменеджеров РФ и одним из ключевых субподрядчиков администрации Путина по социальным сетям и мессенджерам, говорится на портале War-Sanctions. Потупчик специализируется на распространении "вирусной" пропаганды в сети, в частности в Telegram, консультирует провластные структуры и оказывает SMM-услуги российским политикам.

Российская пропагандистка Кристина Потупчик попала под санкции ЕС

Также ограничения применили против бывшего гроссмейстера Сергея Карякина, который с 12 сентября 2024 года является сенатором Совета Федерации от незаконно аннексированной "Республики Крым", телеведущей-пропагандистки Юлии Барановской, директора стратегических коммуникаций "Ростеха" Виталия Бровко, главы "Движения первых" Никиты Нагорного, владельца АФК "Система" Владимира Евтушенкова, гендиректора концерна "Алмаз-Антей" Яна Новикова, председателя совета директоров "Мечела" Игоря Зюзина, гендиректора "Интер РАО" Сергея Дрегваля и других.

Всего в 16-й пакет санкций против РФ вошли 48 человек и 35 организаций, "ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Стоит отметить, в апреле 2023 года Михаил Галустян получил гражданство Армении.

Напомним, 24 февраля британский премьер-министр Кир Стармер объявил о крупнейшем с начала войны пакете санкций против РФ, которые коснутся не только россиян, но и китайских производителей военных компонентов.

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с российской делегацией в Саудовской Аравии 18 февраля допустил снятие санкций Соединенных Штатов с РФ после завершения войны.