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Мир Российско-украинская война Три года войны в Украине

Руководит "Юнармией" и собирает деньги для оккупантов: российский комик Галустян попал под санкции ЕС

Михаил Галустян, российский комик, российский пропагандист, санкции ЕС против Галустяна, санкции ЕС против Галустяна
Комик Михаил Галустян входит в руководство спонсируемой Кремлем "Юнармии"

Галустян является президентом Федерации военно-тактических игр и членом руководства "Юнармии" в РФ. Он организовывает сборы средств для российских военных и публично поддерживает войну против Украины.

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Европейский Союз принял 16-й пакет санкций против РФ, в который попали комик Михаил Галустян, субподрядчик Кремля в социальных сетях и мессенджерах Кристина Потопчик и другие пропагандисты. Перечень лиц, против которых применены ограничения, опубликован 24 февраля на официальном сайте ЕС.

Михаил Галустян является президентом Федерации военно-тактических игр и членом руководства Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия", которое поддерживает войну против Украины и распространяет кремлевскую пропаганду.

"Он является давним сторонником президента Владимира Путина и его политики и использует свою популярность для распространения месседжей и нарративов кремлевской пропаганды", — указано в документе.

Галустян также организовывает сборы денег и мероприятия в поддержку российских военных и выступает за создание полигона для военно-тактических игр и подготовки добровольцев для "специальной военной операции", как в России называют войну против Украины.

Санкции предусматривают замораживание экономических активов и ограничение на въезд на территорию ЕС.

Санкции против РФ: кто еще попал в 16-й пакет

Также в перечень подсанкционных лиц внесли российского блогера и медиа-предпринимателя Кристину Потупчик. Она основала коммуникационное агентство К2, предоставляющее услуги

Кристина Потупчик — российский блогер и медиа-предприниматель. Ее коммуникационное агентство K2 предоставляет услуги клиентам, контролируемым российским правительствам, и распространяет для них дезинформацию о войне в Украине. Она является одним из самых влиятельных медиаменеджеров РФ и одним из ключевых субподрядчиков администрации Путина по социальным сетям и мессенджерам, говорится на портале War-Sanctions. Потупчик специализируется на распространении "вирусной" пропаганды в сети, в частности в Telegram, консультирует провластные структуры и оказывает SMM-услуги российским политикам.

Кристина Потупчик, российская пропагандистка, санкции ЕС против РФ, российская пропаганда Fullscreen
Российская пропагандистка Кристина Потупчик попала под санкции ЕС

Также ограничения применили против бывшего гроссмейстера Сергея Карякина, который с 12 сентября 2024 года является сенатором Совета Федерации от незаконно аннексированной "Республики Крым", телеведущей-пропагандистки Юлии Барановской, директора стратегических коммуникаций "Ростеха" Виталия Бровко, главы "Движения первых" Никиты Нагорного, владельца АФК "Система" Владимира Евтушенкова, гендиректора концерна "Алмаз-Антей" Яна Новикова, председателя совета директоров "Мечела" Игоря Зюзина, гендиректора "Интер РАО" Сергея Дрегваля и других.

Всего в 16-й пакет санкций против РФ вошли 48 человек и 35 организаций, "ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Стоит отметить, в апреле 2023 года Михаил Галустян получил гражданство Армении.

Напомним, 24 февраля британский премьер-министр Кир Стармер объявил о крупнейшем с начала войны пакете санкций против РФ, которые коснутся не только россиян, но и китайских производителей военных компонентов.

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с российской делегацией в Саудовской Аравии 18 февраля допустил снятие санкций Соединенных Штатов с РФ после завершения войны.