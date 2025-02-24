Наибольшие с начала войны: Британия вводит новые санкции против РФ и увеличивает помощь Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер говорит, что у РФ "нет всех тузов в руках". Под крупнейший с начала вторжения пакет санкций подпадут не только россияне, но и китайские производители военных компонентов.

Related video

Великобритания предоставляет Украине военную помощь на сумму 4,5 млрд фунтов стерлингов (более 5,5 млрд долларов). Об этом объявил британский премьер-министр Кир Стармер во время пленарного заседания "Поддерживай Украину" 24 февраля.

"Великобритания с вами сегодня и каждый день. В этот важный момент, когда начинаются переговоры, мы должны вместе формировать финальный результат. Россия не имеет все тузы в руках во время этой войны, потому что у Украины есть смелость защищать свою страну", — заявил Кир Стармер.

Британский премьер сказал, что его страна усиливает военную поддержку Украины и предоставляет в этом году 4,5 млрд фунтов стерлингов помощи — больше, чем когда-либо. Также он добавил, что Британия делает все возможное, чтобы проводить обучение украинских военнослужащих.

Кроме того, Стармер объявил самый большой пакет санкций против РФ с начала вторжения.

"Мы должны также увеличить давление экономическое на Россию, чтобы Путин был готов не только говорить, но и идти на уступки. Поэтому сейчас мы объявляем самый большой пакет санкций Великобритании с начала войны", — заявил он.

Премьер-министр уточнил, что кроме российских компаний под санкции подпадут и китайские производители военных компонентов. Также он пообещал обсудить на встрече "Большой семерки" (G7) снижение цен на нефть.

"Сейчас у нас есть возможность заложить основные основы для длительного мира", — сказал Стармер.

Напомним, 24 февраля СМИ писали, что Швеция выделила 1,2 млрд шведских крон (65 млн 714 тысяч долларов) на закупку систем ПВО Robot 70 и Tridon Mk2 для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 февраля заявил, что Украина не признает, что должна вернуть деньги США за военную помощь, потому что гранты не являются долгом.