Найбільші від початку війни: Британія вводить нові санкції проти РФ і збільшує допомогу Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер говорить, що РФ "не має всіх тузів у руках". Під найбільший від початку вторгнення пакет санкцій підпадуть не лише росіяни, а й китайські виробники військових компонентів.

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Велика Британія надає Україні військову допомогу на суму 4,5 млрд фунтів стерлінгів (понад 5,5 млрд доларів). Про це оголосив британський прем'єр-міністр Кір Стармер під час пленарного засідання "Підтримуй Україну" 24 лютого.

"Велика Британія з вами сьогодні і кожного дня. У цей важливий момент, коли починаються перемовини, ми маємо разом формувати фінальний результат. Росія не має усі тузи в руках під час цієї війни, бо в України є сміливість захищати свою країну", — заявив Кір Стармер.

Британський прем'єр сказав, що його країна посилює військову підтримку України та надає цього року 4,5 млрд фунтів стерлінгів допомоги — більше, ніж будь-коли. Також він додав, що Британія робить усе можливе, щоб проводити навчання українських військовослужбовців.

Крім того, Стармер оголосив найбільший пакет санкцій проти РФ від початку вторгнення.

"Ми маємо також збільшити тиск економічний на Росію, щоб Путін був готовий не лише говорити, а й іти на поступки. Тож зараз ми оголошуємо найбільший пакет санкцій Великої Британії з початку війни", — заявив він.

Прем'єр-міністр уточнив, що окрім російських компаній під санкції підпадуть і китайські виробники військових компонентів. Також він пообіцяв обговорити на зустрічі "Великої сімки" (G7) зниження цін на нафту.

"Зараз у нас є можливість закласти основні засади для тривалого миру", — сказав Стармер.

Нагадаємо, 24 лютого ЗМІ писали, що Швеція виділила 1,2 млрд шведських крон (65 млн 714 тисяч доларів) на закупівлю систем ППО Robot 70 і Tridon Mk2 для України.

Президент України Володимир Зеленський 23 лютого заявив, що Україна не визнає, що повинна повернути гроші США за військову допомогу, бо гранти не є боргом.