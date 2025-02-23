"Грант — це не борг": Україна не визнає, що має повернути гроші США за військову допомогу — Зеленський

За словами президента України, у тексті угоди зі США є пункт "один до двох". Тобто за кожен долар США Україна повинна буде повернути два. За 50 умовних мільярдів, які може надалі передати Вашингтон, знадобиться повернути 100.

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США запропонували українському керівництву текст угоди, в якій не було передбачено гарантій безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, за словами якого, така угода не відповідає запиту. Пресконференція транслювалася "Суспільне" в YouTube.

Зеленський зазначив, що перший варіант угоди з Вашингтоном зводився до того, що "давайте 50 на 50 все ділити", який він відмовився підписувати. Були проведені зустрічі з різними главами українських відомств.

"Це неможливо просто, ми не можемо просто ділити всі 50 на 50, не розуміючи, що нас чекає попереду", — зазначив він.

"У другому форматі угоди з'явилася цифра в 500 млрд. Тоді стали зрозумілі меседжі, які йшли від США: що ми говоримо про борг, що Україна повинна визнати, таким чином, борг", — зазначив президент.

Якщо фонд, куди йдуть кошти від видобутку, а вони йдуть до фонду, і якщо цей фонд на 100% належить Америці, то це говорить про те, що це не спільна інвестиція — 500 млрд, оскільки кошти йдуть від українських мінералів, зазначив президент.

"Тому, що якщо нічого з-за кордону не приходить у цей фонд, а все всередині країни — це ми віддаємо борг", — зазначив глава держави.

Угода України зі США: звідки взялася цифра в 500 млрд доларів

"Тепер давайте спочатку з цифрою розберемося. Я знаю, що у нас було 100. І це факт. Я не збираюся визнавати 500. Хто б що не говорив, як би ми не спілкувалися. За всієї поваги до партнерів. Це перша ситуація. І друга, я, чесно, навіть 100 мільярдів не готовий фіксувати", — додав Зеленський. Він пояснив, що Україна не повинна визнавати гранти як борги.

"Подобається це чи ні, я домовлявся з [експрезидентом США Джо] Байденом і Конгресом США. Я вдячний Конгресу", — зазначив він, додавши, що виділення коштів Україні погодили представники обох партій США. Глава держави заявив, що Україна не повинна платити за гранти.

"Це була присутність двох партій і підтримка грантів. Грант — це не борг <...> Тобто це угода, яка була раніше. Тобто питання не в цифрі, питання в тому, що ми не визнаємо, що це борг", — сказав він.

"Якщо умова така, що США, наші стратегічні партнери, кажуть: ми вам будемо надавати допомогу — але ви будете повинні її повернути, і з доходом для Сполучених Штатів, — це угода. Не грант. Це нова угода. І я так і сказав: я готовий до такого діалогу — і я впевнений, що він буде позитивним, подобається це мені чи ні", — уточнив він.

Якщо умова в тому, що допомоги не буде без підписання угоди, то тоді питання в тому, якою буде сума: 10 млрд, 20, 30, зброєю.

За кожен долар потрібно віддати два

Володимир Зеленський також уточнив, що в тексті угоди зі США є пункт один до двох. Про те, що за кожен долар США Україна має повернути два.

"Простими словами, це кредит: я повинен повернути тіло кредиту і плюс ще один долар. Вони — один долар, а я повертаю два долари у фонд. І вони кажуть: це ж ваш фонд, ми ним керуємо 50 на 50. Ні, 100% прав фонду належать Сполученим Штатам Америки", — уточнив він, додавши, що за 50 умовних мільярдів, які може надалі передати Вашингтон, знадобиться повернути 100.

Нагадаємо, що РФ значно знизила план мобілізації для війни в Україні, за інформацією глави ГУР.

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