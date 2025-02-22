Гончаренко заявив, що США й Україна підпишуть угоду про копалини: що говорять в ОП

За даними джерел в Офісі президента, угоду між США та Україною про рідкісноземельні метали не буде укладено сьогодні.

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Договір про українські корисні копалини буде підписано міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та державним секретарем США Марко Рубіо. Про це 22 лютого заявив народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко з посиланням на свої джерела.

"Мої джерела повідомляють, що договір між Україною і США щодо корисних копалин буде підписано Сибігою і Рубіо", — написав Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Публікація Олексія Гончаренка в Telegram

Зі свого боку "Суспільне" з посиланням на свої джерела в Офісі президента пише, що угоду про рідкісноземельні метали сьогодні не буде підписано.

Дані "Суспільного" щодо рідкоземельних металів

У Sky News додали, посилаючись на українське джерело, що Володимир Зеленський не готовий підписати угоду про ресурси через "низку проблемних питань" у нинішньому проєкті угоди.

"Сьогодні проєкти не відображають партнерство в угоді та містять тільки односторонні зобов'язання України", — сказав співрозмовник видання.

Договір про корисні копалини України: що відомо

The Economist повідомляв, що міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз до Києва угоду про доступ до рідкісноземельних металів України в обмін на військову допомогу, однак президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ, перенісши його обговорення.

Віцепрем'єрка і міністерка юстиції Ольга Стефанишина заявила, що Україна повністю не відхилила угоду, запропоновану США. Вона наголосила, що документ перебуває на стадії обговорення і очікується, що його буде підписано.

За даними "Суспільного" від 21 лютого, Україна і США працювали над проєктом угоди про рідкісноземельні копалини, але деякі пункти документа поки що не узгоджені. Джерело видання розповіло, що США пропонували забезпечення 50% ліцензійних продажів та інших надходжень від корисних копалин, що порушувало б українське законодавство.

Водночас у Bloomberg зазначили, що хоча раніше президент США Дональд Трамп заявив про намір отримати від України рідкісноземельні метали на суму близько 500 мільярдів доларів, насправді Україна не володіє такими запасами.