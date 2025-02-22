Гончаренко заявил, что США и Украина подпишут сделку об ископаемых: что говорят в ОП

По данным источников в Офисе президента, соглашение между США и Украиной о редкоземельных металлах не будет заключено сегодня.

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Договор об украинских полезных ископаемых будет подписан министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом 22 февраля заявил народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко со ссылкой на свои источники.

"Мои источники сообщают, что договор между Украиной и США по полезным ископаемым будет подписан Сибигой и Рубио", — написал Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Публикация Алексея Гончаренко в Telegram

В свою очередь "Суспільне" со ссылкой на свои источники в Офисе президента пишет, что соглашение о редкоземельных металлах сегодня не будет подписано.

Данные "Суспільного" по редкоземельных металлах

В Sky News добавили, ссылаясь на украинский источник, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение о ресурсах из-за "ряда проблемных вопросов" в нынешнем проекте соглашения.

"Сегодня проекты не отражают партнерство в соглашении и содержат только односторонние обязательства Украины", — сказал собеседник издания.

Договор о полезных ископаемых Украины: что известно

The Economist сообщал, что министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля привез в Киев соглашение о доступе к редкоземельным металлам Украины в обмен на военную помощь, однако президент Владимир Зеленский отказался подписывать документ, перенеся его обсуждение.

Вице-премьер и министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Украина полностью не отклонила соглашение, предложенное США. Она подчеркнула, что документ находится на стадии обсуждения и ожидается, что он будет подписан.

По данным "Суспільного" от 21 февраля, Украина и США работали над проектом соглашения о редкоземельных ископаемых, но некоторые пункты документа пока не согласованы. Источник издания рассказал, что США предлагали обеспечение 50% лицензионных продаж и других поступлений от полезных ископаемых, что нарушало бы украинское законодательство.

При этом в Bloomberg отметили, что хотя ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении получить от Украины редкоземельные металлы на сумму около 500 миллиардов долларов, на самом деле Украина не обладает такими запасами.