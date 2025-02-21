"Работали до утра": в США считают, что Зеленский скоро подпишет соглашение об ископаемых

По данным СМИ, после отказа Киева документ взялись дорабатывать. Президент Владимир Зеленский делился, что не подписал его из-за отсутствия гарантий и категоричности Вашингтона относительно процентов.

Related video

Украина и США работали над проектом соглашения о редкоземельных ископаемых, но некоторые пункты документа пока порождают вопросы. Об этом со ссылкой на источник в Офисе президента 21 февраля сообщили в "Суспільне".

"Команды работали прошлой ночью, до утра. Но говорить, что проект соглашения о редкоземельных ископаемых с США улучшили в интересах Украины, — преждевременно. С точки зрения безопасности еще остаются определенные вопросы, которые надо доработать", — уточнил неназванный собеседник.

В то же время источник Bloomberg информировал, что стороны стремятся прийти к согласию по соглашению в течение этой недели. Отмечается, что продолжаются переговоры "за закрытыми дверями".

Неназванное лицо, знакомое с деталями, рассказало, что США предлагали обеспечение 50% лицензионных продаж и других поступлений от полезных ископаемых, что нарушало бы украинское законодательство. После того, как Украина выступила за изменение договора, американцы прислали обновленную его версию, которая включает пункт о будущей помощи.

"Трамп сказал, что хочет эквивалент редких земель на сумму 500 миллиардов долларов, которые в основном используются в магнитах высокой прочности. Но, несмотря на сообщения о месторождениях полезных ископаемых на сумму 10 триллионов долларов, Украина не имеет больших запасов редких земель, которые были бы признаны на международном уровне экономически жизнеспособными. Большинство месторождений, вероятно, являются побочными продуктами производства таких материалов, как фосфаты. Некоторые находятся в районах российского контроля", — пояснили в издании.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц заявил, что Дональд Трамп разочарован из-за неподписанного соглашения о редкоземельных ископаемых.

Майкл Волц сообщил о разочаровании Дональда Трампа из-за отказа Киева Фото: Getty Images

"Президент Трамп, очевидно, сейчас очень разочарован президентом (Владимиром, — ред.) Зеленским, тем фактом, что он не пришел к столу, что он не был готов воспользоваться этой возможностью, которую мы предложили, я думаю, что он в конце концов дойдет до этого момента, и я надеюсь, что это очень быстро", — сказал он.

Что известно о сделке

В The Economist сообщали, что министр финансов США Скотт Бессент неожиданно 12 февраля привез в Киев соглашение о доступе к редкоземельным металлам Украины. Президент Украины Владимир Зеленский, по данным СМИ, имел всего час на то, чтобы обдумать и подписать документ.

Зеленский отказался подписывать соглашение, перенеся его обсуждение.

Владимир Зеленский не подписал соглашение о редкоземельных ископаемых Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

В целом предложение заключается в том, чтобы Украина в обмен на помощь США давала редкоземельные металлы. Минералы нужны промышленникам для производства смартфонов, аккумуляторов, лазеров и другой современной техники. К таким ископаемым включают 17 химических элементов — скандий, иттрий и 15 металлов лантаноидов.

Вашингтон стремится забирать 50% доходов Украины с добычи ресурсов и 50% финансовой стоимости всех новых лицензий, выданных третьим лицам. В The Telegraph отмечали, что речь идет о предоставлении полезных ископаемых стоимостью в 500 млрд долларов.

Что говорят в Украине

Вице-премьер и министр юстиции Ольга Стефанишина информировала, что Украина полностью не отклонила соглашение, предложенное США. Она подчеркнула, что документ находится на стадии обсуждения и ожидается, что он будет подписан.

Во время пресс-конференции 19 февраля президент заявил, что документ был не готов.

"Там нет слова о гарантиях безопасности. Я защищаю Украину, я не могу продавать наше государство", — пояснил Зеленский.

Владимир Зеленский подчеркнул, что защищает интересы Украины Фото: Офис президента

Он уточнил, что Вашингтон четко прописал одно — Киев должен "отдать от того всего, что там перечислено" 50%. Лидер предложил прописать гарантии и проценты, однако США были согласны только на половину, поэтому услышали отказ.

"И пусть тогда юристы работают дальше, значит они недоработали. Я не работаю над деталями этого документа", — добавил он.

Нардеп и глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев информировал, что часть залежей, на которые рассчитывают США, принадлежит "уважаемым людям", а не государству. По его словам, "интересные месторождения" просто раздали, поэтому правительству нужно провести ревизию и вернуть их в собственность Украины.

Какая позиция у США

Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что соглашение о редкоземельных ископаемых — это о создании совместного предприятия, а не о "попытке что-то украсть". Зеленскому, по его словам, идея понравилась.

Марко Рубио обвинил Владимира Зеленского в публичной лжи Фото: Flickr / Gage Skidmore

"А через два дня он публично заявил, что отверг это предложение. Это не соответствует тому, что он говорил в нашей встрече. И подобное поведение вызывает возмущение", — пожаловался чиновник.

Волц обвинил Украину в отвержении "исторической возможности привлечь США как инвестора в экономику". Он также подчеркивал, что это соглашение — настоящее партнерство и лучшая гарантия безопасности. Киеву же советник посоветовал "сбавить тон, внимательно посмотреть и подписать" документ.

Напомним, в Reuters сообщили, что мирные переговоры США с Россией не впечатлили украинских военных, и перемирия на поле боя пока не ждут.