Редкоземельные металлы в обмен на помощь США: Трамп предлагает Украине новую сделку

По словам Дональда Трампа, соглашение с Украиной предусматривает обмен помощи Штатов на ценные ресурсы. Редкоземельные металлы понадобятся для производства смартфонов, аккумуляторов, лазеров и прочей точной техники.

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Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина давала Штатам редкоземельные металлы. Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме, заявил, что Украина готова это сделать.

"Мы говорим Украине, что у них есть ценные редкоземельные металлы, я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы", — цитирует Трампа агентство AFP.

"Радіо Свобода" уточняет, что Трамп потребовал редкоземельные металлы в обмен на помощь от Соединенных Штатов.

"Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, где они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкими металлами и другими вещами", — заявил Трамп.

Минералы понадобятся американским промышленникам для производства смартфонов, аккумуляторов, лазеров и другой современной техники.

Кроме этого, президент США рассказал о достижении "большого прогресса" в вопросе мирного урегулирования большой войны в Украине.

"Посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут. Мы должны остановить эту нелепую войну", — заключил он.

Редкоземельные металлы — что это?

Редкоземельными металлами считается группа из 17 химических элементов, включающая скандий, иттрий и 15 металлов лантаноидов: лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий и лютеций.

Все эти металлы имеют серебристо-белый цвет и сходные химические свойства. Редкоземельные элементы используют в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности и в прочих сходных отраслях.

Напомним, Китай является главным на мировом рынке добытчиком редкоземельных металлов. Кроме этого, запасы таких ресурсов есть в Бразилии, России, Индии, Австралии, США и Гренландии.

Пентагон предоставлял компании Rare Resource Recycling Inc. 5,1 млн долларов на реализацию проекта по добыче редкоземельных металлов из отходов. Компания хотела добывать четыре элемента для магнитов NdFeB.