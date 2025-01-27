Китай больше не нужен: США будут получать ценные редкоземельные металлы из отходов

Технология REEcycle позволяет извлекать из электронных отходов более 98% неодима, празеодима, диспрозия и тербия. Эти элементы нужны для производства магнитов.

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Министерство обороны США предоставило компании из Техаса Rare Resource Recycling Inc. (REEcycle) в размере 5,1 млн долларов на проект по добыче редкоземельных металлов из электронных отходов. Об этом говорится на официальном сайте Минобороны США.

Сообщается, что проект направлен на перезапуск демонстрационного завода REEcycle, а также ввод в эксплуатацию коммерческого завода с годовым объемом производства 50 тонн оксидов редкоземельных металлов.

REEcycle намерена добывать четыре элемента, которые придают важные свойства магнитам NdFeB. Эти магниты используются в критически важных оборонных системах, включая электродвигатели на самолетах, ракетах, подводных лодках и беспилотниках.

"Возможности REEcycle помогут Соединенным Штатам стать менее зависимыми от иностранных источников, извлекая полную ценность из материалов, которые в противном случае оказались бы на свалках", — заявила помощник министра обороны по промышленной политике Лора Тейлор-Кейл.

По данным Минобороны США, запатентованные процессы REEcycle позволяют извлечь из отходов более 98% элементов неодима, празеодима, диспрозия и тербия. После ввода в эксплуатацию коммерческого завода компания намерена зарекомендовать себя в качестве торгового поставщика для компаний, занимающихся последующей металлизацией и производством магнитов.

"Позволяя REEcycle извлекать критически важные материалы из электронных отходов, эта грант поддержит работу Министерства обороны по расширению поставок редкоземельных элементов, необходимых для производства оборонной продукции. Эти гранты являются важным инструментом для снижения рисков в оборонной промышленной базе и уменьшения чрезмерной зависимости от иностранных поставок", — подчеркнул директор Управления по расширению производственных возможностей и определению приоритетов инвестиций (MCEIP) Энтони Ди Стасио.

Напомним, за последний год в Китае обнаружено сразу несколько новых крупных месторождений полезных ископаемых. Теперь же стало известно, что геологи обнаружили еще одно огромное месторождение редкоземельных металлов в провинции Юньнань. Китайские ученые считают, что это открытие значительно ускорит развитие промышленности КНР.

Также сообщалось, что Китай ужесточил контроль над редкоземельными металлами, необходимыми для производства компьютерных чипов, из-за чего иностранным компаниям, особенно производителям полупроводников, стало значительно сложнее их покупать.