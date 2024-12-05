Си Цзиньпин делает пас Трампу: на что намекает Китай запретом экспорта редкоземельных металлов
Си Цзиньпин придумал довольно хитрый способ принудить Дональда Трампа к разговору и несколько охладить его воинственную риторику. Аналитик Игар Тышкевич видит такую схему в запрете Китая экспортировать в США ряд редкоземельных элементов
Пас от товарища Си комраду Дональду
Китай запретил экспорт в США ряда редкоземельных элементов и сопутствующих товаров. Речь в первую очередь идет о галии, германии, сурьме.
Обоснование — это продукция двойного назначения. Что, в принципе, правда.
Галий — это оптика. ИК прицелы, ПНВ (приборы ночного видения — Ф.), оптоволокно (передача данных), ядерная физика. Одним словом, незаменимый товар для современного оружейного бизнеса.
Германий — ядерное оружие и полупроводники.
Сурьма — батареи, оружие, те же ПНВ, оптоэлектроника (включая элементы солнечных панелей).
Китай — один из крупнейших производителей этой триады: 48% мирового производства сурьмы, 59,2% германия и более 98% (!!!) очищенного галия (но по рудам и соединениям является импортером).
США — один из крупнейших импортеров указанной триады.
Бан со стороны КНР, естественно, не обрушит мгновенно американскую военную (да и не только) промышленность. Но это серьезный вызов.
И тут интересно, будут ли введены аналогичные санкции в отношении стран ЕС. Если нет — получаем режим "параллельного импорта" по-американски.
Но такой бан наряд ли продлится долго. Это приглашение Трампа к разговору. И метод несколько охладить его воинственную риторику.
Разговор, значит, будет. И на нем будет затрагиваться тема разделения сфер влияния. А значит, и уменьшения числа конфликтов, которые несут риски для сторон. Значит, и украинская тема.
Поэтому повторю то, что писал ранее. Инициативы по продолжению либо заморозке войны в Украине примут контуры "политики" лишь по результатам встреч Трампа и Си.
Ждать осталось недолго.
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