Си Цзиньпин делает пас Трампу: на что намекает Китай запретом экспорта редкоземельных металлов

Пас от товарища Си комраду Дональду

Китай запретил экспорт в США ряда редкоземельных элементов и сопутствующих товаров. Речь в первую очередь идет о галии, германии, сурьме.

Обоснование — это продукция двойного назначения. Что, в принципе, правда.

Галий — это оптика. ИК прицелы, ПНВ (приборы ночного видения — Ф.), оптоволокно (передача данных), ядерная физика. Одним словом, незаменимый товар для современного оружейного бизнеса.

Германий — ядерное оружие и полупроводники.

Сурьма — батареи, оружие, те же ПНВ, оптоэлектроника (включая элементы солнечных панелей).

Китай — один из крупнейших производителей этой триады: 48% мирового производства сурьмы, 59,2% германия и более 98% (!!!) очищенного галия (но по рудам и соединениям является импортером).

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США — один из крупнейших импортеров указанной триады.

Бан со стороны КНР, естественно, не обрушит мгновенно американскую военную (да и не только) промышленность. Но это серьезный вызов.

И тут интересно, будут ли введены аналогичные санкции в отношении стран ЕС. Если нет — получаем режим "параллельного импорта" по-американски.

Но такой бан наряд ли продлится долго. Это приглашение Трампа к разговору. И метод несколько охладить его воинственную риторику.

Разговор, значит, будет. И на нем будет затрагиваться тема разделения сфер влияния. А значит, и уменьшения числа конфликтов, которые несут риски для сторон. Значит, и украинская тема.

Поэтому повторю то, что писал ранее. Инициативы по продолжению либо заморозке войны в Украине примут контуры "политики" лишь по результатам встреч Трампа и Си.

Ждать осталось недолго.

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