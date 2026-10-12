Цели после "Яндекса": какие неприятности российскому интернету может причинить Украина

1 октября Россия начала атаковать дата-центры в Украине. 8 октября Киев ответил. И за три дня уничтожил половину дата-центров "Яндекса" и все его суперкомпьютеры. Либо половину гражданских суперкомпьютеров России (без учета исследовательских). Что вызвало сбой сразу нескольких важных сервисов в большинстве регионов РФ.

В условиях возможного (Трамп успел объявить как о фактическом) энергетического перемирия между РФ и Украиной, дата центры становятся одним из приоритетов для атак. Но ни одна из сторон, вероятно, не сможет полностью "положить" интернет.

А вот к тому, чтобы парализовать ключевые цифровые сервисы противника, ближе всего может оказаться Украина. Причина — несколько решений правительства РФ и лично Путина в период с 2020 по 2025 годы.

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Полностью обрушить российский интернет вряд ли возможно (равно как и русским обрушить украинский). Но есть условно "узкие места". Это вычислительные мощности "суверенного интернета" — того самого чебурнета. "Яндексу" уже прилетело. Остались суперкомпьютеры "Сбера", "Озона", МТС. Из них наиболее доступным является МТС-Гром. Он расположен в городе Лытаркино Московской области на базе одного из дата-центров компании. "Озон" арендует стойко-места в ЦОД MOS5 (ул. Подольских курсантов, г. Москва). Оба суперкомпьютера "Сбера" — в Сколково. То есть ситуация напоминает расположение мощностей "Яндекса". Когда удар по Сасово стал поражением "двойной цели".

Соответственно на данный момент у Украины цель — Московский регион. Приоритетность зависит от политических целей. Легче всего достать структуры МТС. А далее вопрос в политических целях. Если необходимо "положить" корпоративные, платежные сервисы, значит, дроны летят на Сколково. Если уменьшить активность российских ботоферм в сетях — тогда необходимо пробивать московскую ПВО в направлении улицы Подольских курсантов.

Но в любом случае целей не так много. А проблем чебурнету создать предостаточно.

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