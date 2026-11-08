Дмитриев у Трампа, или Большая сделка: какие "конфетки" подбрасывает Путин

"Ближайшие два месяца будут проходить под знаком достаточно мощного давления со стороны США. И активность украинской дипломатии в этот период более чем важна", — уверен аналитик Игар Тышкевич и поясняет, какие "задачи со звездочкой" предстоит решить украинской дипломатии в короткие сроки.

Давайте разберем что произошло.

Судя по заявлениям американского президента Кирилл Дмитриев, руководитель фонда прямых инвестиций и посланник Путина в Вашингтоне имел встречи не только с "представителями" Трампа (как это преимущественно было раньше), но и непосредственно с Трампом. Было заявленно о готовности "большой сделки", которая выходит за рамки российско-украинской войны. Было заявлено, что с украинской стороной встреч не было.

Первое что стоит помнить и о чем писал с момента назначения Дмитриева: Российская Федерация прилагала все усилия, чтобы развести вопросы российско-американских отношений и российско-украинской войны. В общих чертах конструкция выглядела и выглядит так: есть "большие перспективы" (сегодня уже драфты соглашений и можно начать зарабатывать. А война является не досадной неприятностью, которая не должна влиять на бизнес, но все же мешает.

США действуют в логике доступа до ресурсов, доступа к экономике и защиты интересов. При Трампе такие принципы (а не ценности) напрямую прописаны в стратегии национальной безопасности. Кроме того, сам Трамп думает категориями бизнеса. Особенно если там есть возможность заработать не безразличным ему людям.

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Логика "зашла". Но вопрос во встрече с Трампом. Такие встречи проводятся либо для демонстрации некоей политической позиции (но тогда они публичны) либо для финализации неких договоренностей. В нашем случае можно говорить о финализации. То есть российское предложение просчитано, % прибыли сторон определен. И надо поставить точку.

Для США и для Трампа тут вопрос не только денег. После промежуточных выборов ему необходима история "победы" в Иране. А это и вопрос российско-иранского сотрудничества. Вопрос мирового рынка нефти. И вопрос ядерных материалов. Ведь вывоз хотя бы части обогащенного урада из Исламской Республики может быть преподнесен как достижение первоначальной цели.

Кирилл Дмитриев (в центре), Джаред Кушнер и Стив Уиткофф Фото: ТАСС

Второй резон — после промежуточных выборов, на фоне затянувшейся иранской эпопеи, позиции Трампа перед очередным раундом переговоров с Си выглядят, мягко говоря, жалко. США умудрились за последний месяц существенно осложнить отношения с союзниками. КНР только за последнюю неделю принял султана Омана, президента Германии, провел переговоры с СА и ОАЭ. Обновил торговые соглашения со Швейцарией, Перу и… Канадой.

И тут Трампу нужен Путин. И вся Россия, которая выходит из-под санкций и пытается вернуть свое влияние в ряде регионов. Это такой "удар ниже пояса" по расширению китайского влияния.

Одним словом, Трампу очень-очень нужна Россия. Путин это прекрасно понимает и подкидывает конфетку. Которой может быть:

а) Соглашение о разработке ресурсов в Арктике

б) участие американских компаний в арктических проектах (логистика, порты) и разработке углеводородов на Дальнем Востоке

г) совместная торговля углеводородами в Европе

д) Импорт технологического оборудования из США или от американских компаний

е) сближение позиций по проекту новых договоров о нераспространении ядерного оружия (поэтому, кстаити, РФ вновь заговорила о ядерной угрозе).

И в логике Трампа реализации таких блестящих перспектив мешает "досадная неприятность" — война. Но Россия США необходима. Поэтому Путин поднимает ставки и в очередной раз пытается действовать через ультиматумы — требуя максимальных уступок со стороны Украины, европейских членов НАТО и ЕС. Для Трампа данное предложение так же выглядит разумным — ведь на уступки идут "в Европе" и он может сказать "американцам это ничего не стоило".

Кроме того сам факт подписания некоего "мирного соглашения" по Украине даже ценой Украины можно представить как упех своей внешней политики. И убрать тему войны с повестки.

Что это означает? То, что писал вчера — ближайшие два месяца будут проходить под знаком достаточно мощного давления со стороны США. И активность украинской дипломатии в этот период более чем важна.

Государства ЕС, кстати, видят перспективу и поэтому именно в поледнюю неделю ряд стран объявил о достаточно больших пакетах помощи для Украины. Не из-за излишней любви,а из рационального рассчета — ведь сделка трамка которая "американцам ничего не стоит" будет оплачена из европейского кармана. Помощь Украине дешевле чем потенциальные потери.

А вот дальше, если Трамп будет не успешен, мы приходим к процессу возможного обновления переговорных рамок. И чтобы оно было реальным, с созданием формата в котором Путин вынужден будет участвовать, необходим достаточно широкий пул посредников. Кроме США и ЕС, государства от которых РФ зависит — Турция, Индия, Китай. Вот на этом возвращаемся к вопросу активности украинской дипломатии. В первую очередь МИД Украины. И вопросу разговоров об интересах. В конце концов именно "на интерес" сработал трек Дмитриева с США. Подход эффективен. Во-вторых, апеллировать к "европейским ценностям" разговаривая со странами Азии и даже Турцией может быть немного неразумно. Задача со звездочкой, которую МИД Украины и ОП должны решить до нового года.

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