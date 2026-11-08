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Дмитриев у Трампа, или Большая сделка: какие "конфетки" подбрасывает Путин

Трамп, Путин
Трампу нужен Путин. И вся Россия, которая выходит из-под санкций и пытается вернуть свое влияние в ряде регионов | Фото: Sky News

"Ближайшие два месяца будут проходить под знаком достаточно мощного давления со стороны США. И активность украинской дипломатии в этот период более чем важна", — уверен аналитик Игар Тышкевич и поясняет, какие "задачи со звездочкой" предстоит решить украинской дипломатии в короткие сроки.

Давайте разберем что произошло.

  1. Судя по заявлениям американского президента Кирилл Дмитриев, руководитель фонда прямых инвестиций и посланник Путина в Вашингтоне имел встречи не только с "представителями" Трампа (как это преимущественно было раньше), но и непосредственно с Трампом.
  2. Было заявленно о готовности "большой сделки", которая выходит за рамки российско-украинской войны.
  3. Было заявлено, что с украинской стороной встреч не было.

Первое что стоит помнить и о чем писал с момента назначения Дмитриева: Российская Федерация прилагала все усилия, чтобы развести вопросы российско-американских отношений и российско-украинской войны. В общих чертах конструкция выглядела и выглядит так: есть "большие перспективы" (сегодня уже драфты соглашений и можно начать зарабатывать. А война является не досадной неприятностью, которая не должна влиять на бизнес, но все же мешает.

США действуют в логике доступа до ресурсов, доступа к экономике и защиты интересов. При Трампе такие принципы (а не ценности) напрямую прописаны в стратегии национальной безопасности. Кроме того, сам Трамп думает категориями бизнеса. Особенно если там есть возможность заработать не безразличным ему людям.

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Логика "зашла". Но вопрос во встрече с Трампом. Такие встречи проводятся либо для демонстрации некоей политической позиции (но тогда они публичны) либо для финализации неких договоренностей. В нашем случае можно говорить о финализации. То есть российское предложение просчитано, % прибыли сторон определен. И надо поставить точку.

Для США и для Трампа тут вопрос не только денег. После промежуточных выборов ему необходима история "победы" в Иране. А это и вопрос российско-иранского сотрудничества. Вопрос мирового рынка нефти. И вопрос ядерных материалов. Ведь вывоз хотя бы части обогащенного урада из Исламской Республики может быть преподнесен как достижение первоначальной цели.

Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф
Кирилл Дмитриев (в центре), Джаред Кушнер и Стив Уиткофф
Фото: ТАСС

Второй резон — после промежуточных выборов, на фоне затянувшейся иранской эпопеи, позиции Трампа перед очередным раундом переговоров с Си выглядят, мягко говоря, жалко. США умудрились за последний месяц существенно осложнить отношения с союзниками. КНР только за последнюю неделю принял султана Омана, президента Германии, провел переговоры с СА и ОАЭ. Обновил торговые соглашения со Швейцарией, Перу и… Канадой.

И тут Трампу нужен Путин. И вся Россия, которая выходит из-под санкций и пытается вернуть свое влияние в ряде регионов. Это такой "удар ниже пояса" по расширению китайского влияния.

Одним словом, Трампу очень-очень нужна Россия. Путин это прекрасно понимает и подкидывает конфетку. Которой может быть:

а) Соглашение о разработке ресурсов в Арктике

б) участие американских компаний в арктических проектах (логистика, порты) и разработке углеводородов на Дальнем Востоке

г) совместная торговля углеводородами в Европе

д) Импорт технологического оборудования из США или от американских компаний

е) сближение позиций по проекту новых договоров о нераспространении ядерного оружия (поэтому, кстаити, РФ вновь заговорила о ядерной угрозе).

И в логике Трампа реализации таких блестящих перспектив мешает "досадная неприятность" — война. Но Россия США необходима. Поэтому Путин поднимает ставки и в очередной раз пытается действовать через ультиматумы — требуя максимальных уступок со стороны Украины, европейских членов НАТО и ЕС. Для Трампа данное предложение так же выглядит разумным — ведь на уступки идут "в Европе" и он может сказать "американцам это ничего не стоило".

Кроме того сам факт подписания некоего "мирного соглашения" по Украине даже ценой Украины можно представить как упех своей внешней политики. И убрать тему войны с повестки.

Что это означает? То, что писал вчера — ближайшие два месяца будут проходить под знаком достаточно мощного давления со стороны США. И активность украинской дипломатии в этот период более чем важна.

Государства ЕС, кстати, видят перспективу и поэтому именно в поледнюю неделю ряд стран объявил о достаточно больших пакетах помощи для Украины. Не из-за излишней любви,а из рационального рассчета — ведь сделка трамка которая "американцам ничего не стоит" будет оплачена из европейского кармана. Помощь Украине дешевле чем потенциальные потери.

А вот дальше, если Трамп будет не успешен, мы приходим к процессу возможного обновления переговорных рамок. И чтобы оно было реальным, с созданием формата в котором Путин вынужден будет участвовать, необходим достаточно широкий пул посредников. Кроме США и ЕС, государства от которых РФ зависит — Турция, Индия, Китай. Вот на этом возвращаемся к вопросу активности украинской дипломатии. В первую очередь МИД Украины. И вопросу разговоров об интересах. В конце концов именно "на интерес" сработал трек Дмитриева с США. Подход эффективен. Во-вторых, апеллировать к "европейским ценностям" разговаривая со странами Азии и даже Турцией может быть немного неразумно. Задача со звездочкой, которую МИД Украины и ОП должны решить до нового года.

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