Атака на дата-центр "Яндекса" вывела из строя десятки сервисов: что происходит в РФ (фото)

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали и повредили дата-центр компании "Яндекс", расположенный во Владимирской области РФ.

После атаки центр обработки данных "Яндекса" полностью прекратил работу. Впоследствии в РФ начали поступать жалобы на сбои в работе более 80 сервисов компании. На это обратило внимание российское интернет-издание ASTRA.

Сообщается, что из-за сбоя прекратили работу сервисы "Яндекс Дом", "Яндекс Музыка", "Телемост", а также весь спектр облачной инфраструктуры Yandex Cloud. Пользователи "Яндекса" не могут вызвать такси в Перми, Красноярске, Владивостоке, Улан-Удэ, Екатеринбурге, Петербурге, Москве и ряде других городов РФ.

Сбой в работе Ядекса Сбой в работе Ядекса Сбой в работе Ядекса Сбой в работе Ядекса Сбой в работе Ядекса Сбой в работе Ядекса Сбой в работе Ядекса Сбой в работе Ядекса Сбой в работе Ядекса

Читатели издания также сообщили, что приложение выдает ошибку при попытке вызвать машину в Сербии, где "Яндекс" является популярным сервисом такси, а также в Казахстане, Беларуси и Армении. Водители не могут войти в приложение или у них сбивается навигация, а пассажирам показывается, что машин нет в наличии.

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"Служба поддержки "Яндекса" для водителей недоступна. В группах таксистов пишут, что у всех такая же ситуация. В парках тоже подтверждают, что проблема есть у всех", — сказал журналистам один из водителей.

По данным издания, приложение "Яндекс Про", в котором регистрируются водители такси и курьеры, также не работает. Также известно, что из-за сбоя в работе "Яндекс Pay" часть пользователей лишилась доступа к банковским сервисам и не может получить доступ к своим деньгам.

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Российский портал Mash отметил, что проблемы затронули сервисы "Дом.ру", Rostic’s, "Вкусно и точка", Stepik, "Авто.ру", "Аптека.ру", "Кинопоиск", ЦИАН, "Суточно.ру", "Транстелеком", "Лента", Sports ru, Россельхознадзор, War Thunder, DDX Fitness, Lamoda, Flowwow, "Додо Пицца" и "Магнит".

Россияне также жалуются, что не могут зайти на InSales, "М.Видео", GGSel, "Деливери", Ivideon, Masters, "Сравни.ру", "Экспресс Точка Ру", Faberlic, "Юрент". Кроме того, о сбоях в работе сайта сообщил петербургский аэропорт "Пулково".

Напомним, 11 октября под удар попал дата-центр "Яндекса" во Владимире, рассчитанный на 2880 IT-стоек и имеющий мощность 50 МВт.

Фокус также сообщал, что 8 октября под удар попала территория крупного дата-центра "Яндекса" в Рязанской области РФ.