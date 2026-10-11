Удар по дата-центру "Яндекса" вивів з ладу десятки сервісів: що відбувається в РФ (фото)

В ніч на 11 жовтня безпілотники атакували та пошкодили дата-центр компанії "Яндекс", розташований у Володимирській області РФ.

Після атаки центр обробки даних "Яндекса" повністю припинив роботу. Згодом в РФ почали з’являтись скарги на збої в роботі понад 80 сервісів компанії. На це звернуло увагу російське інтернет-видання ASTRA.

Повідомляється, що через збій припинили роботу сервіси "Яндекс Дом", "Яндекс Музика", "Телемост", а також весь спектр хмарної інфраструктури Yandex Cloud. Користувачі "Яндекса" не можуть викликати таксі в Пермі, Красноярську, Владивостоці, Улан-Уде, Єкатеринбурзі, Петербурзі, Москві та низці інших міст РФ.

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Читачі видання також розповіли, що застосунок видає помилку при спробі викликати машину в Сербії, де "Яндекс" є популярним сервісом таксі, а також у Казахстані, Білорусі та Вірменії. Водії не можуть увійти в застосунок або у них збита навігація, а пасажирам показує, що машин немає на лінії.

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"Підтримка "Яндекса" для водіїв недоступна. У групах таксистів пишуть, що у всіх так. У парках теж підтверджують, що проблема є у всіх", — сказав журналістам один із водіїв.

За даними видання, застосунок "Яндекс Про", у якому реєструються водії таксі та кур’єри, теж не працює. Також відомо, що через збій у роботі "Яндекс Pay" частина користувачів втратила доступ до банківських сервісів і не може отримати доступ до своїх грошей.

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Російський портал Mash зазначив, що проблеми торкнулись сервісів "Дом.ру", Rostic’s, "Вкусно и точка", Stepik, "Авто.ру", "Аптека.ру", "Кинопоиск", ЦИАН, "Суточно.ру", "Транстелеком", "Лента", Sports ru, Россельхознадзор, War Thunder, DDX Fitness, Lamoda, Flowwow, "Додо Пицца" та "Магнит".

Росіяни також скаржаться, що не можуть зайти на InSales, "М.Видео", GGSel, "Деливери", Ivideon, Masters, "Сравни.ру", "Экспресс Точка Ру", Faberlic, "Юрент". Окрім того, про збої в роботі сайту повідомив петербурзький аеропорт "Пулково".

Нагадаємо, 11 жовтня під удар потрапив дата-центр "Яндекса" у Володимирі, який розрахований на 2880 IT-стійок і має потужність 50 МВт.

Фокус також повідомляв, що 8 жовтня під удар потрапила територія великого дата-центру "Яндекса" у Рязанській області РФ.