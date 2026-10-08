У Рязанській області після атаки палає територія великого датацентру "Яндекса" і заводу (відео)

У Сасово Рязанської області Росії атаковано станкобудівний завод "Саста" та великий датацентр "Яндекс ДЦ Сасово". Після ударів по території підприємств спостерігається масштабний збій у "Яндексі".

На території спалахнула масштабна пожежа. Про атаку на ці об'єкти у ніч на 8 жовтня повідомили OSINT-канали.

За даними аналітиків, завод "Саста" виготовляє високоточне металообробне обладнання, зокрема для підприємств військово-промислового комплексу Росії. Зокрема відомо, що підприємство спеціалізується на виробництві металообробних верстатів, зокрема обробних центрів, токарно-фрезерних комплексів та важких верстатів. Продукція заводу необхідна для виготовлення високоточних металевих деталей і вузлів.

Пожежа на території заводу "Саста" і датацентру "Яндекса" у Рязанській області

Аналітики також пишуть, що завод раніше постачав спеціальні верстати підприємствам корпорації "Тактичное ракетное вооружение" та "Роскосмосу". Підприємство також перебуває під міжнародними санкціями.

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Масштабний збій у "Яндексі"

Також OSINT-канали повідомили про те, що поблизу "Састи" розташований ЦОД "Яндекс ДЦ Сасово" — великий датацентр компанії. Заявлена потужність об'єкта складає 12 МВт. Також тут облаштована інфраструктура для розміщення десятків тисяч серверів.

OSINT-канали повідомили про удар по датацентру "Яндекса" в Рязанській області Фото: Exilenova+

Через деякий час OSINT-канали також виявили масштабний збій у роботі серверів "Яндекса". Перебої в роботі торкнулися зокрема обчислювальних потужностей, мереж, сховищ даних, баз даних, хмарних сервісів, ШІ та систем безпеки й моніторингу.

У "Яндексі" стався збій після атаки на датацентр Фото: Exilenova+

Офіційної інформації про ураження об'єктів на момент публікації не було. За припущеннями аналітиків, завод і датацентр могли уразити за допомогою ракет або реактивних безпілотників.

Нагадаємо, 7 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ завдали ударів по чотирьох ключових об’єктах, які забезпечують продовження війни.

Також 6 жовтня дрони масовано атакували Москву і Московську область: після ударів спалахнула лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Володарська".