В Рязанской области после атаки горит территория крупного дата-центра "Яндекса" и завода (видео)

В Сасово Рязанской области России подверглись атаке станкостроительный завод "Саста" и крупный дата-центр "Яндекс ДЦ Сасово". После ударов по территории предприятий наблюдается масштабный сбой в работе "Яндекса".

На территории разразился масштабный пожар. Об атаке на эти объекты в ночь на 8 октября сообщили OSINT-каналы.

По данным аналитиков, завод "Саста" производит высокоточное металлообрабатывающее оборудование, в частности для предприятий военно-промышленного комплекса России. В частности, известно, что предприятие специализируется на производстве металлообрабатывающих станков, в том числе обрабатывающих центров, токарно-фрезерных комплексов и тяжелых станков. Продукция завода необходима для изготовления высокоточных металлических деталей и узлов.

Пожар на территории завода "Саста" и дата-центра "Яндекса" в Рязанской области

Аналитики также отмечают, что завод ранее поставлял специальные станки предприятиям корпорации "Тактичное ракетное вооружение" и "Роскосмосу". Предприятие также находится под международными санкциями.

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Масштабный сбой в "Яндексе"

Кроме того, OSINT-каналы сообщили, что вблизи "Састы" расположен ЦОД "Яндекс ДЦ Сасово" — крупный дата-центр компании. Заявленная мощность объекта составляет 12 МВт. Также здесь создана инфраструктура для размещения десятков тысяч серверов.

OSINT-каналы сообщили об ударе по датацентру "Яндекса" в Рязанской области Фото: Exilenova+

Через некоторое время OSINT-каналы также обнаружили масштабный сбой в работе серверов "Яндекса". Перебои в работе затронули, в частности, вычислительные мощности, сети, хранилища данных, базы данных, облачные сервисы, ИИ, а также системы безопасности и мониторинга.

В "Яндексе" произошел сбой после атаки на датацентр Фото: Exilenova+

На момент публикации официальной информации о поражении объектов не было. По предположениям аналитиков, завод и датацентр могли быть поражены с помощью ракет или реактивных беспилотников.

Напомним, 7 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ нанесли удары по четырем ключевым объектам, обеспечивающим продолжение войны.

Кроме того, 6 октября дроны подвергли массированной атаке Москву и Московскую область: в результате ударов загорелась линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Володарская".