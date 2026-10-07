Украина нанесла удар сразу по четырем объектам РФ: Зеленский раскрыл подробности (видео)

За последние 24 часа украинские войска нанесли удары по четырём ключевым объектам, обеспечивающим финансирование и ведение войны со стороны России.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём сообщении в Telegram. По словам главы государства, среди целей были два нефтяных объекта и военный полигон, расположенные в Пермской, Самарской и Астраханской областях России.

Кроме того, украинские войска провели успешную ответную операцию в Чёрном море. Зеленский подчеркнул, что такие действия являются справедливыми и необходимыми мерами в ответ на систематические удары России по украинским городам и гражданскому населению.

Напомним, вечером 6 октября жители Сочи и местной федеральной территории "Сириус" заметили в море нефтяной танкер, на котором загорелась палуба и, вероятно, груз, как сообщили в сети. На фото и видео с места событий — столб дыма шириной в сотню метров, который был виден даже из Гагров и из резиденции Путина.

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Кроме того, в ночь на 6 октября Московская область в России подверглась массированной атаке беспилотников. Власти заявляют о нападении как минимум 650 дронов, из которых более 100 летели на российскую столицу.

В частности, в результате ударов с большого расстояния Россия уже потеряла более половины своих нефтяных мощностей. В оборонном ведомстве подчеркнули, что последствия украинских операций не всегда заметны сразу, но эффект накапливается и дает ощутимый результат.