Украина вывела из строя более 51% нефтеперерабатывающих мощностей РФ, — Минобороны

В результате далекобойных ударов Россия уже потеряла более половины своих нефтяных мощностей. В оборонном ведомстве подчеркнули, что последствия украинских операций не всегда заметны сразу, но эффект накапливается и дает ощутимый результат.

Аналитики украинской разведки, Генерального штаба и Минобороны оценили последствия недавних дальнобойных ударов Сил безопасности и обороны по нефтяным предприятиям РФ. Установлено, что уже более половины мощностей выведено из строя, сообщают в МО Украины.

Недавно украинские воины нанесли удары по Московскому, Ярославскому, КИНЕФ, Усть-Луге, Пермскому, Ильскому, Саратовскому, Сызранскому и другим НПЗ, что является результатом "тщательно продуманных, планомерных и системных действий, направленных на обескровливание российской военной машины и уничтожение её военно-экономического потенциала".

"51% поврежденных нефтеперерабатывающих мощностей — это серьезный удар по экономике противника, по его способности вести агрессию и обеспечивать группировки своих войск", — цитируют в ведомстве слова министра обороны Евгения Хмары.

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В министерстве подчеркнули, что в 2026 году Украина в три раза увеличила производство и закупки дальнобойных ударных дронов, позволяющих поражать цели в глубине территории РФ, и заявили, что и в дальнейшем будут наращивать потенциал нанесения deep strikes.

Напомним, 2 октября украинские дроны атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию в Самаре, которая принимает, аккумулирует, перекачивает и распределяет нефть из магистрального трубопровода и Волгоградского НПЗ.

А в ночь на 26 сентября был поражён Ильский НПЗ в Краснодарском крае.