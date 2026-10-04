Україна вивела з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей РФ, — Міноборони

У результаті далекобійних ударів Росія вже втратила понад половину власних нафтових потужностей. У оборонному відомстві наголосили, що наслідки українських операцій не завжди видно одразу, але ефект накопичується і дає відчутний результат.

Аналітики української розвідки, Генерального штабу та Міноборони оцінили наслідки нещодавніх далекобійних ударів Сил безпеки та оборони по нафтовим підприємствам РФ. Встановлено, що вже більше половини потужностей виведено з ладу, інформують у МО України.

Лише нещодавно українські воїни уразили Московський, Ярославський, КИНЕФ, Усть-Луга, Пермський, Ільський, Саратовський, Сизранський та інші НПЗ, що є результатом "ретельно продуманих, планомірних та системних дій, направлених на знекровлення російської воєнної машини та знищення її воєнно-економічного потенціалу".

"51% уражених нафтопереробних потужностей – суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ", — цитують у відомстві міністра оборони Євгенія Хмару.

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У міністерстві наголосили, що у 2026 році Україна втричі наростила виробництво та закупівлі далекобійних ударних дронів, які дозволяють уражати цілі в глибині РФ та заявили, що й надалі масштабуватимуть спроможності deep strike.

Нагадаємо, 2 жовтня українські дрони атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію у Самарі, яка приймає, накопичує, перекачує та розподіляє нафту з магістрального трубопроводу та Волгоградський НПЗ.

А в ніч на 26 вересня був уражений Ільський НПЗ у Краснодарському краї.